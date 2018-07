Von Anja Hammer

Neckargemünd. Was wäre aus mir geworden, wenn dieser eine Satz nie gefallen wäre? "Pass auf, dass du nicht auf dem Bauch landest, sonst platzt er auf", sagte meine Cousine vor rund 25 Jahren. Das war kurz vor meinem ersten Sprung vom Drei-Meter-Turm. Und seither traue ich mich nur, kerzengerade ins Wasser zu springen.

An diesen Satz muss ich vor dem "Arschbombenwettbewerb" im Neckargemünder Freibad denken: Panik und unappetitliche Bilder schwimmen in meinem Kopf. Und ich frage mich: Warum zum Teufel habe ich bloß zugesagt, für die RNZ an diesem Wettbewerb teilzunehmen?

Seit Jahren richtet die DLRG beim Schwimmbadfest einen "Arschbombenwettbewerb" aus. Bei diesem kommt es auf vieles an, aber nicht aufs kerzengerade Springen. In zwei Altersklassen werden diejenigen gesucht, die mit einem waghalsigen Platscher vom Drei- oder Fünf-Meter-Turm das Wasser in Wallung bringen.

Moderator Norbert Sy beruhigt: "Aus diesen Höhen passiert gar nichts - höchstens ein paar rote Flecken." Sein Rat: "Einfach trauen, probieren, machen."

Der jüngsten Teilnehmerin, Belinda, muss er das wohl nicht sagen: Sie läuft zielstrebig an die Kante des Dreier-Turms, genießt dort ihren Applaus und springt, ohne zu zögern. Beneidenswert.

Gary fordert vor seinem Sprung vom Fünf-Meter-Turm Applaus vom Publikum ein. Foto: Alex

Und so geht es gerade weiter: Pascal, Philipp, Mirko, Canay, Cem und Jannis - alle unter 13 - bringen mit ihrem Po das Wasser zum Klatschen und Platschen.

Jannis, als Vorjahreszweiter schon ein echter Profi, gesteht im RNZ-Gespräch: "Ich habe geübt und will heute gewinnen." Er weiß, worauf es beim Arschbombenwettbewerb ankommt. Allen anderen erklärt Moderator Sy: "Das Wasser muss platschen und spritzen, die Wassersäule hoch sein."

Wie das am besten gelingt, verraten Samuel, Maurice und Kai. Die drei sind professionelle "Splash Diver", also Arschbombenspringer. Sie sind extra 400 Kilometer aus dem Münsterland angereist, um den Neckargemünder Teilnehmern Tipps zu geben. "Bei der Landung alle Muskeln anspannen und das Wasser im richtigen Winkel treffen", ist ihre Devise für richtig viel Plitsch-Platsch.

Im ersten Durchgang müssen alle Teilnehmer vom Dreier-Turm eine "klassische Arschbombe" machen, also mit einem angezogenen Bein. Im zweiten Durchgang, der Kür, dürfen sich die Bomber aussuchen, von wo und wie sie springen.

"Hier kommt es auch noch auf die Originalität an", erklärt Sy. Und davon bekommen die Zuschauer einiges zu sehen. Schon bei den jüngeren Teilnehmern werden die ersten Salti ausgepackt: Philipp - der am Ende gewinnt - stürzt sich rückwärts mit einem Salto vom Fünf-Meter-Turm. In der Ü13-Klasse legt Johann sogar glatt einen dreifachen Salto vom Fünf-Meter-Turm hin.

Dafür bekommt er von der Jury, in der die beiden Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein und Albrecht Schütte sowie der stellvertretende Neckargemünder Bürgermeister Jürgen Rehberger sitzen, dreimal die Höchstnote, nämlich eine Sechs.

Lara, auch Arschbombenneuling, macht einen Handstandüberschlag vom Turm ins Becken. Die Ü13-Klasse muss letztlich im Stechen entschieden werden und Zoran holt sich den Sieg.

Und ich? Sagen wir so: Juchee, ich habe die erste Arschbombe meines Lebens vom Dreier gemacht. Bei der Kür habe ich mir einiges vorgenommen. Und am Ende siegt der Reflex und ich tauche kerzengerade ein. Aber als "Seniorin" im Teilnehmerfeld bin ich mit dem vorletzten Platz vollauf zufrieden. Überwundene Ängste sind schließlich unbezahlbar.