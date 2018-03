Neckargemünd. (cm) Die Stadt am Neckar verliert wohl ein weiteres Traditionshotel: Bei seiner Sitzung am morgigen Dienstag um 17 Uhr im Rathaus wird sich der Ausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr mit einer Umnutzung des Hotel Kredell in ein Wohnheim mit 26 Zimmern beschäftigen. Die Inhaberin des Hauses, Heike Hogan, will das 15-Betten-Hotel in der Altstadt noch bis zum Ende dieses Jahres betreiben und anschließend in den Ruhestand gehen. Seit etwa einem Jahr sucht sie einen Nachfolger, der das Hotel weiter betreibt - vergeblich. Mehrere Interessenten haben allerdings eine Nutzung als Wohnheim im Visier. Das Hotel war im Jahr 1898 eröffnet und seither mehrmals umgebaut worden.