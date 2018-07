Neckargemünd. (ugm) In diesem Jahr feiert der Schulbauernhof der SRH Stephen-Hawking-Schule sein großes Jubiläum. Seit nunmehr 25 Jahren lernen Schüler mit und ohne Körperbehinderung auf dem Bauernhof verschiedene landwirtschaftliche Berufsfelder kennen und erproben diese auf dem Betrieb von Fachlehrer Helmut Werner im Neckargemünder Ortsteil Dilsbergerhof.

Auf dem Hof hat sich seit der Gründung des Schulbauernhofs viel getan. "Zusammen mit den Schülern und Lehrern haben wir in den vergangenen Jahren einen umfangreichen Lehrgarten angelegt, eine große Werkstatt gebaut und eine Küche eingerichtet", erinnert sich Helmut Werner. Der gelernte Landwirt ist von Anfang an dabei gewesen. "Als die Schule mich 1992 fragte, ob ich das neu eingerichtete Praxisfeld Agrarwirtschaft mitgestalten möchte, war ich sofort Feuer und Flamme", erzählt er. "Für mich war es eine tolle Chance, aus dem Betrieb meiner Eltern etwas ganz Neues zu machen."

Als ausgebildeter Fachlehrer unterrichtet Helmut Werner zusammen mit den Pädagogen der Stephen-Hawking-Schule und gibt praxisnahes Wissen an die Schüler der Berufsvorbereitung weiter. Die Schüler des zweijährigen Vorqualifizierungsjahrs Arbeit/Beruf (VAB) erhalten in der Stephen-Hawking-Schule die Möglichkeit, sich bis zu drei berufliche Bereiche anzuschauen. Begleitet wird das praxisnahe Lernen von theoretischen Unterrichtseinheiten. Bei entsprechender Eignung kann sogar ein dem Hauptschulabschluss gleichwertiger Abschluss erworben werden.

Auf dem Schulbauernhof in Dilsbergerhof steht im Sommer die landwirtschaftliche Arbeit vom Füttern der Tiere über das Jäten von Unkraut bis zur Obsternte im Fokus. "Im Winter arbeiten wir viel in der Werkstatt", erklärt Schüler Lukas. "Wir bauen zum Beispiel Insektenhotels, reparieren das Werkzeug und andere Dinge, die wir im Sommer benötigen."

Zusammen mit ihrer Klasse VAB 6 haben Helmut Werner und Lehrer Pascal Schenkel bei der aktuellen Sommerhitze im Garten viel zu tun. Neben den praktischen Lehrinhalten lehren sie die Schüler auch Wissen über die Natur und die Ernährung. Die selbst gebaute Holzhütte im Garten spendet dabei nicht nur Schatten, sondern dient auch als "Outdoor-Klassenraum".

Die Schüler lernen Unterrichtsinhalte zum Beispiel über den Obstanbau, den Pflanzenschutz und den Gartenbau quasi direkt am Ort des Geschehens. So kommt es nicht selten vor, dass Pascal Schenkel inmitten einer Lehreinheit die Hütte kurz verlässt und direkt am Kirschbaum erklärt, was es bei der Kirschernte und dem Umgang mit Steinobst alles zu beachten gilt. "Das praxisnahe Lernen und die Tätigkeiten an der frischen Luft tun den Jugendlichen gut", sagt Pascal Schenkel. "Viele Schüler, die eine gewisse Schulmüdigkeit im regulären Unterricht zeigen, haben wieder Spaß am Unterricht."

Auch nach 25 Jahren Schulbauernhof gibt es immer wieder neue Projekte und Herausforderungen. Aktuelle Themen wie das Bienensterben beschäftigen die Schüler und Pädagogen bei ihrem neuesten Projekt. Unterstützt von einem Imker, der mit seinen bunten Bienenstöcken am Waldrand Platz bezogen hat, beschäftigen sie sich mit den Ursachen des Bienensterbens und stellen Honig her.

"Die Methoden der Landwirtschaft haben sich seit Bestehen des Schulbauernhofs nicht wesentlich verändert", blickt Helmut Werner zurück. "Wir versuchen uns immer weiterzuentwickeln und neue Ideen umzusetzen." So wachse und gedeihe der Schulbauernhof der Stephen-Hawking-Schule seit Jahren als gemeinsames Projekt von Schülern und Schule.