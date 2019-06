Neckargemünd. (cm) "Ich bin ganz verschwunden." Amela Memedi fehlten die Worte - vor allem die deutschen Worte. Eigentlich wollte die 28-Jährige sagen: "Ich bin ganz verwirrt." Und dazu hatte sie allen Grund: Denn die Nachricht, die die Mazedonierin erhielt, wird ihr Leben grundlegend verändern: Amela Memedi darf nach der Ablehnung ihres Asylantrags und der Abschiebung im vergangenen November bereits nach einem Jahr wieder legal mit einem Arbeitsvisum nach Deutschland einreisen. Ursprünglich galt eine Einreisesperre von drei Jahren.

Die Abschiebung nach vier Jahren in Deutschland hatte im vergangenen Jahr für Wirbel gesorgt, da Memedi ausgebildete Krankenschwester ist und somit einen gefragten Beruf ausübt. Erst kurz zuvor hatte die Landesregierung beschlossen: Flüchtlinge, die eine Ausbildung in der Pflegebranche absolvieren, werden nicht abgeschoben. Für die Mazedonierin galt dies nicht, weil sie ihre Ausbildung bereits beendet hatte. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein aus Neckargemünd hatte die Abschiebung trotz Stellenzusage als "völlig absurd" bezeichnet.

"Die unendliche Geschichte hat ein Ende", freut sich Ilka Schlüchtermann vom Asylkreis in Neckargemünd. Mit dessen Vorsitzender, Petra Groesser, hat sie sich für eine schnellere Rückkehr von Amela Memedi eingesetzt. Eine Spendenaktion wurde gestartet. Rund 30 Spender gaben zwischen zehn und 400 Euro. In wenigen Wochen kamen 5721 Euro zusammen. 5400 Euro kostete die Abschiebung von Amela Memedi und ihrem Mann Haris Kalburi. Eine Begleichung dieser Kosten war eine der Voraussetzungen, damit die Einreisesperre verkürzt werden kann.

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises berücksichtigte bei seiner Entscheidung auch, dass Amela Memedi gleich nach ihrer Rückkehr als Altenpflegerin arbeiten könne. Dies stelle einen "Umstand dar, der für die Allgemeinheit einen gewichtigen Vorteil bringt, da es im Bereich der Pflege einen erheblichen Fachkräftemangel in Deutschland gibt", so das Landratsamt. Es sei deshalb "geeignet, erforderlich und angemessen", die Wiedereinreisesperre zu verkürzen. Das Heidelberger Bethanien-Krankenhaus hatte bescheinigt, dass es Memedi gerne beschäftigen würde. Hier hatte sie ihre Ausbildung absolviert.

Für Matthias Diefenbacher ist die Entscheidung keine Überraschung mehr. Der Heidelberger Rechtsanwalt vertritt Amela Memedi. "Es waren alle Voraussetzungen geschaffen", sagt er. "Die Behörden hätten in diesem Fall aber auch schon vorher beide Augen zudrücken können und ihren Ermessensspielraum nutzen können."

Als Amela Memedi die Nachricht erfuhr, war sie außer sich vor Freude. "Sie konnte keinen geraden deutschen Satz mehr reden", erzählt Ilka Schlüchtermann. "Wir hatten alle gehofft, dass es so kommt, aber jetzt haben wir es auch Schwarz auf Weiß." Das Leben von Memedi und ihrem Mann sei seit der Rückkehr nach Mazedonien sehr trist, berichtet die Flüchtlingshelferin. Als Roma finden beide keine Arbeitsstelle. "Das ist sehr deprimierend und furchtbar für sie", erzählt die Neckargemünderin. Hinzu kommt, dass Haris Kalburi etwa eine Stunde entfernt von seiner Frau lebt, die wieder in die kleine Wohnung ihrer Eltern gezogen ist. Memedi will nun für den 19. November einen Flug nach Deutschland buchen. Zuvor muss sie aber noch auf die deutsche Botschaft, um ihr Arbeitsvisum zu beantragen.

Ob ihr Mann dann gleich mitkommt, steht noch nicht fest. Möglich wäre dies, da am heutigen Samstag ihre schon länger geplante standesamtliche Trauung stattfindet. Bereits vor mehreren Jahren hatte das Paar muslimisch geheiratet, was aber in Deutschland nicht anerkannt wurde. Kalburi hatte bei "Rudis Radladen" in Neckargemünd eine Stelle als Zweiradmechaniker, die er wohl wieder antreten kann. Das Paar konnte seine Wohnung in Neckargemünd sogar selbst bezahlen. Eine neue Wohnung haben die beiden schon in Aussicht. "Wir zählen jetzt die Monate und Tage, bis wir Amela vom Flughafen abholen können", sagt Schlüchtermann. "Dann machen wir ein großes Fest."