Neckargemünd. (pol/kaf) In Neckargemünd ist am Montagvormittag aus einer Gasleitung in der Bahnhofstraße zwischen der Jahnstraße und der Lessingstraße Gas ausgetreten. Wie die Polizei miteilt, ist die Ursache für den Gasaustritt noch nicht geklärt.

Die Freiwillige Feuerwehr Neckargemünd ist im Einsatz. Mehrere angrenzende Häuser und Wohnungen wurden ebenfalls geräumt. Rund 150 Personen sind betroffen.

Die Arbeiten am Leck der Gasleitung sind in vollem Gange. Die Bahnhofstraße bleibt nach wie vor gesperrt. Auch der Schienenverkehr der Bahn ist eingestellt (Stand: 14.38). Rettungsdienste haben Betreuungszelte im Bereich der Bahnhofstraße/Bammentaler Straße eingerichtet. Auf der L534 aus Richtung Heidelberg sowie auf der B45 aus Richtung Bammental staut sich der Verkehr auf mehrere Kilometer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein Bagger beim Entfernen einer Baumwurzel aus dem Erdreich die Gasleitung beschädigt haben.

Wie lange die Arbeiten und die Sperrungen noch andauern, lässt sich noch nicht abschätzen.

Update: Montag, 14. September 2020, 14.38 Uhr