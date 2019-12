Neckargemünd. (kaz) Der "Wünschebaum" von Neckargemünd wurde gerade zehn Jahre alt. Sein Erfinder, Roman Stalinger, hat das leider nicht mehr miterlebt. Er starb vor etwa einem halben Jahr nach längerer Krankheit. Dennoch gab es erneut den Baum im Art-Hotel für Kinder aus sozial schwachen Familien, die Wünsche hatten und Erwachsene, die sie erfüllten.

So um die 25 Euro durfte das Geschenk kosten. Patricia Lehnert hatte mal wieder Bedürftige nach ihren Weihnachtswünschen befragt. Gewünscht waren Spielzeuge aller Art, aber auch Kleidung. Wer am Art-Hotel vorbei kam, schaute gern mal auf die Wunschliste und meldete sich an der Rezeption mit der Ansage, einen oder auch mehrere Wünsche erfüllen zu wollen.

An der Bude im Menzerpark konnten nun rund 75 Geschenke abgeholt werden. Gegenüber gab’s Waffeln und Kinderpunsch. Und dann waren gleich acht Weihnachtsmänner vor Ort, die sich ansonsten eher für die örtliche Karnevalsgesellschaft kostümieren. Nach dem Motto "von drauß’ vom Walde komm’ ich her" hatte Pierre Wallstab seinen Auftritt als der Erste unter den Nikoläusen. Er trägt nun mal das schönste Gewand und den schönsten Bart von allen. "Dich kenne ich noch vom letzten Jahr", bekam er von Ronja zu hören.

Doch die kleine Plaudertasche konnte sich auch noch gut daran erinnern, dass Bürgermeister Frank Volk in ihrem Kindergarten mal eine Geschichte vorgelesen hat. Innerhalb der nächsten Stunde bekam der Nikolaus tatsächlich auch einige Gedichte und Lieder zu hören. Bei dem Lied von der Weihnachtsbäckerei sangen viele mit. Und dann war da noch der "Lobgesang" von Bürgermeister Frank Volk, der sich freute, dass es in seiner Stadt so viele Menschen gebe, die sich für eine gute Sache engagieren. Der "Wünschebaum" sei ein Beispiel dafür.