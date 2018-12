Neckargemünd. (pol/van) Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge ist es am Montagnachmittag auf der Bundesstraße B45 in Höhe der Kriegsmühle gekommen, wie die Polizei berichtet.

Ein 60 Jahre alter VW-Fahrer war auf der B45 von Neckargemünd in Richtung Bammental unterwegs, als er in Höhe der Kriegsmühle in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem 57-jährigen Fahrer eines VW Touran zusammenstieß.

Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Nach ihrer notärztlichen Versorgung wurden sie in eine Klinik eingeliefert.

Beide Fahrzeuge sind total beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt über 30.000 Euro.

Das Fahrzeug, das zum Unfallzeitpunkt dem Golf des 60-Jährigen hinterher fuhr, wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt.

Die Feuerwehr Neckargemünd war mit drei Fahrzeugen und zwölf Mann zur Bergung der Verletzten und Sperrung der Fahrbahn im Einsatz.

Die Fahrbahn war bis 17.20 Uhr voll gesperrt bleiben.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Heidelberg, Telefon 0621/174-4140 in Verbindung zu setzen.

Upate: 3. Dezember 2018, 17.27 Uhr