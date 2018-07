Von Thomas Seiler

Neckargemünd. Das Jahr könne bisher "eigentlich nicht besser laufen", erklärte eine freudestrahlende Anita Pfitzenmaier gegenüber der RNZ. Kürzlich hat die 21-Jährige an der Julius-Springer-Schule in Heidelberg ihr Fachabitur abgelegt und freut sich auf ihre im September beginnende Ausbildung als Industriekauffrau in Wiesloch.

Pfitzenmaier scheint das Glück gepachtet zu haben. Denn: Als sie jetzt zum Ferienbeginn das Neckargemünder Terrassenschwimmbad besuchte, lief sie nach dem Einlass direkt Bürgermeister-Stellvertreter Jürgen Rehberger in die Arme, der die 21-Jährige schon erwartet hatte.

Der Grund: Sie ist die 100.000 Besucherin in der aktuellen Badesaison. Von Jürgen Rehberger gab es aus diesem Anlass Geschenke für die junge Frau aus dem Stadtteil Mückenloch. Der Bürgermeister-Stellvertreter überreichte Pfitzenmaier ein Badetuch und dazu einen Gutschein für eine Jahreskarte anno 2019 - verbunden mit dem Glückwunsch der Stadt.

"Das passt alles perfekt", bedankte sich die derart Überraschte, zumal sie regelmäßig das Freibad besucht und die einmalig schöne Lage im Neckartal zu schätzen weiß. Diesmal kam sie gerade vom Friseur und wollte sich zusammen mit ihrem Freund René noch schnell etwas abkühlen.

Dazu hatte sie sich in diesem Jahr schon die zweite Zehnerkarte gekauft. "Bei solchen Temperaturen lohnt sich im Prinzip aber schon eine Jahreskarte", sagte sie.

Jürgen Rehberger hatte schon am Morgen, nachdem er sich selbst, wie fast an jedem Tag, in die erfrischenden Fluten gestürzt hatte, die Nachricht erhalten, "dass heute noch der 100.000. Besucher kommt und damit wiederum die magische Marke geknackt wird". Deshalb wartete er am späten Nachmittag zusammen mit Bademeister Andreas Dittrich gespannt am Eingang, bis von der Kasse das Zeichen kam.

Stadtrat Rehberger selbst gilt als Stammkunde im Freibad. Vom ersten Tag an setzt der 63-Jährige den Fuß in das Bad. Und in seiner mittlerweile fast 30-jährigen Mitwirkung im Gemeinderat vergoss der FWV-Stadtrat schon viel Herzblut für die mehrmaligen Innovationen dieser rund 40.000 Quadratmeter großen Badeidylle bis hin zu der diesjährigen Renovierung des gesamten Umkleidetrakts und der kuscheligen Caféteria.

Über all dies wachen neben Andreas Dittrich auch der zweite Bademeister Bert Hempel und die Rettungsschwimmer der örtlichen DLRG. "In den einzelnen Becken inklusive des Naturbads geht schon die Post ab", wies Dittrich auf die derzeit hohe Frequenz der insgesamt 2500 Quadratmeter großen Wasserfläche hin. Eigens für die Pflege der Grünanlagen nebst Sport- und Spieleinrichtungen stelle der Bauhof täglich einen Mitarbeiter ab, ergänzte Rehberger.

Und noch eine Zahl hatte der Volksvertreter am Ende parat. "Im letzten Jahr war es schon Mitte August, als ich dem Hunderttausendsten Badegast gratulierte", betonte er. Mit weiteren 40.000 Besuchern rechnet er angesichts des beständigen Hochdruckwetters nun "auf alle Fälle".

In einem zeigte er sich ebenfalls bestätigt: "Schon jetzt liegen wir mit unseren Zahlen besser als in anderen Schwimmbädern der Region", so seine Beobachtung und deshalb "lohnt sich bislang jeder Cent für unser heiß geliebtes Freibad".