Neckargemünd-Dilsberg. (pol/van) Total beschädigt wurde der Ford einer 59-Jährigen bei einem Wildunfall am Dienstagabend in der Mückenlocher Straße. Wie die Polizei berichtet, war die Autofahrerin gegen 21 Uhr von Dilsberg kommend in Richtung Mückenloch unterwegs gewesen, als plötzlich von rechts ein Reh die Straße überquerte. Mitten auf der Fahrbahn kehrte das Wildtier dann aber wieder um und wurde infolgedessen frontal von dem Auto erfasst und getötet, so die Beamten. Die Frau wurde durch den Aufprall nicht verletzt. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 3000 Euro.