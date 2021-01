Neckargemünd. (cm) Die neuen Mülleimer am Kleingemünder Neckarufer und am Leinpfad in Neckargemünd standen am Wochenende erst wenige Stunden, da begann bereits der Spott. Nach scharfer Kritik an den knallorangen Plastikgefäßen lenkt die Stadt ein. Die neuen Mülleimer sollen ausgetauscht werden.

Im Netzwerk "Facebook" wurde vor allem die Farbe kritisiert. "Ist das hässlich", fand ein Nutzer. Ein anderer meinte, dass die vorherigen Exemplare viel weniger auffielen und sich besser in die Landschaft eingefügt hätten. "Sicher, dass das nicht in Holland ist?", lautete eine spöttische Frage angesichts der Ähnlichkeit zur Nationalfarbe der Niederlande. Eine Nutzerin fand: "Das fügt sich null ins Landschaftsbild einer Stadt am Fluss – auch nicht schön anzusehen für die Touristen, die mit dem Schiff vorbeifahren."

Einige Kommentatoren lobten, dass an jeder Sitzbank ein Eimer steht und diese nun mehr auffallen. Eine Frau nahm es mit Humor: "Man sieht jetzt schon im Halbdunkeln auf ein Kilometer Entfernung und auch von der anderen Neckarseite aus, wo die nächste Sitzbank ist."

Die auffälligen Mülleimer seien nach Forderungen aus dem Gemeinderat angeschafft worden, berichtet Stadtsprecherin Petra Polte. Sie seien zudem "krähensicher" – Vögel könnten also keinen Müll herauspicken. Zuvor habe es zu wenige Eimer gegeben, die meist überfüllt gewesen seien. "Daher wollten wir mit den neuen Körben deutlich zeigen, wo die Spaziergänger ihre Abfälle sauber entsorgen können, damit nicht mehr so viel in die Landschaft geworfen wird", so Polte. Die neuen Mülleimer könne man nun "nicht übersehen".

Die Stadtsprecherin räumt aber ein: "Tatsächlich wirken die neuen Körbe beim Blick auf den Leinpfad nun doch stärker dominierend als man sich das vorgestellt hatte." Viele Bürger hätten Bürgermeister Frank Volk am Wochenende angesprochen und angeschrieben. Die leuchtenden Eimer sollen deshalb in den nächsten Tagen durch weniger hervorstechende Modelle ausgetauscht werden, die orangen an anderer Stelle verwendet werden, wo sie weniger auffallen, so Polte. Wo genau, blieb offen.