Neckargemünd. (nah) Das Wetter hatte jedenfalls den meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März ignoriert: Aus dem nächtlichen Abendhimmel rieselten nämlich Schneeflocken auf den ersten Freitag-Abendbummel in diesem Jahr. Entsprechend fiel der Start der Aktion Neckargemünder Gewerbetreibender ziemlich holprig aus. Irgendwie hatte es den Anschein, als würde der Winterschlaf noch anhalten und das Ende der Abendbummel-Winterpause wäre noch nicht erreicht.

Genau studiert hatten mögliche Besucher wohl den Wetterbericht, der wenig Gutes verhieß und zudem Eisregen vermeldete. Da blieb man doch lieber in der warmen Stube zu Hause. Deshalb war nur eine überschaubare Zahl an Abendbummlern auf der Haupt- und Bahnhofstraße auszumachen. Die zogen jedoch sehr zielgerichtet durch die teilnehmenden Neckargemünder Geschäfte und stimmten sich mit deren Hilfe auf das Abendbummel-Motto "Wohin die Reise geht" ein.

Zusätzlich hatte die Grippewelle Opfer gefordert. Die angekündigte Veranstaltung "Spaß mit dem Stift" im Museum im Alten Rathaus musste ausfallen, weil die Band "Short Tailed Snails" erkrankt war. Da lohnte es sich, stattdessen einen Abstecher bei "Pläsier - Kaffee, Tee, Schokolade" zu machen und passend zum Frühjahr Entschlackungstees zu probieren.

Auf eine Reise vom Samen zur Blüte wollte Sonja Ruhland von "Florale Art& Design" die Abendbummler mitnehmen. Zum Aufwärmen verirrten sich einige in ihr Café und genossen dort heißen Tee und frisches Pesto. Den Geschmack von Urlaub zauberten bei "Friedas Delikates & Schönes" gerade eingetroffene griechische Olivenöle auf die Zunge. Bei leckeren Oliven, einem Gläschen Ouzo oder griechischem Wein fühlte man sich schon fast wie in Griechenland.

In der evangelischen St. Ulrichskirche übte das Vorbereitungsteam derweil die Lieder für den Weltgebetstag der Frauen ein. Das kleinste Land Südamerikas, Surinam, stand dieses Mal im Mittelpunkt. Lehrvikarin Stephanie Ultes begrüßte die ankommenden Besucher und Ela Kaess stimmte am E-Piano die Lieder an. In ihnen und in den Gebeten erfuhren die Teilnehmerinnen des Gottesdienstes viel über Land und Leute und die Lebenssituation der Menschen in Surinam. Spannende Reise-Krimis präsentierte der Buchladen und lud zu einem Glas voll Frucht-Cocktail mit Gin ein. Wer bei Hans Mäsers "Luqull" in der Unteren Zwingergasse vorbeischaute, ließ sich in Reminiszenz an Wintertage noch einmal heißen Glühwein schmecken.

Der Abendbummel war schon vorüber, als der Neckargemünder Fotograf Norbert Becke im Prinz-Carl-Saal beeindruckende Porträts und Bilder von den Stämmen des Vielvölkerstaats Äthiopien zeigte und über seine spannende wie eindrucksvolle Reise durch das Land berichtete.