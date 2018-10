Das Technische Hilfswerk hat sein neues Domizil in Kleingemünd bezogen. Damit steht das ehemalige THW-Areal in der Nähe des Schulzentrums nun für 15 Wohnhäuser zur Verfügung. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Der neuen Bebauung des ehemaligen Areals des Technischen Hilfswerks (THW) in der Wiesenbacher Straße beim Schulzentrum und beim S-Bahnhof Neckargemünd-Altstadt steht nichts mehr im Wege. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung die sechste Teiländerung des Bebauungsplans "Südöstliche Ortserweiterung" einstimmig beschlossen.

Damit kann das Unternehmen "BSP Wohnkonzepte" aus dem pfälzischen Römerberg bei Speyer das Vorhaben mit der "H. Pohl Projektentwicklung" aus Neulußheim angehen. 15 Wohnhäuser in vier Gruppen als Reihen- und Doppelhäuser sollen auf dem etwa 4000 Quadratmeter großen Areal an der Ecke von Wiesenbacher Straße und Julius-Menzer-Straße entstehen. Das Technische Hilfswerk ist inzwischen in seine neue Unterkunft am unteren Ende des Kleingemünder Neubaugebiets gezogen.

Zuvor hatte der Gemeinderat über die Stellungnahmen zu beraten, die bei der Offenlage der Pläne von den sogenannten Trägern öffentlicher Belange - also Behörden und Institutionen - und von Bürgern eingegangen waren. Insgesamt waren 23 Stellungnahmen eingegangen, wie Christoph Jung vom Büro Firu aus Kaiserslautern erklärte.

"Eine normale Zahl", wie Jung meinte. So wies zum Beispiel das Straßenbauamt im Landratsamt darauf hin, dass bestimmte Bereiche des Geländes wegen des angrenzenden Hollmuth-Tunnels nicht bebaut werden dürfen. Ein Umweltgutachten sei angefertigt worden, entsprechende Maßnahmen seien eingeleitet. Jung kam zu dem Ergebnis, dass keine erneute Offenlage notwendig ist und der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden kann.

Winfried Schimpf (SPD) wies auf die abendliche Schallbelastung durch Güterzüge der nahen Bahnlinie hin. Christoph Jung sagte hierzu, dass die Güterzüge mit leiseren Fahrwerken nachgerüstet werden sollen - bis wann, sei aber nicht klar. Die Stadt habe keinen Einfluss auf die Bahn, sagte Bürgermeister Frank Volk. Immerhin habe man erreicht, dass nachts die Durchsagen nicht mehr so laut wie tagsüber erfolgen. "Künftig wird die anderthalbminütige Verspätung um 1.30 Uhr sechs Dezibel leiser durchgesagt", so Volk. "Die Anwohner danken es."

Christian Rupp (CDU) lobte den guten Ablauf des Projekts und sagte: "Wir sind froh, dass die Innenverdichtung kommt." Thomas Schmitz (Grüne) fand gut, dass pro Grundstück mindestens ein Baum oder ein Strauch gepflanzt werden muss. Leider würden Gärten heute oft mit viel Kies angelegt. Er fragte nach, was unter der Vorgabe einer "ortsüblichen Begrünung" zu verstehen sei.

Christoph Jung erklärte, dass Vorgärten "gärtnerisch" angelegt werden müssen. Walter Berroth (SPD) wollte wissen, wer diese Begrünung überprüfe. Bei einer Reithalle mitten in der Landschaft im Dilsbergerhof habe es ebenfalls die Auflage einer Begrünung gegeben, so Berroth: "Da wurden dann sechs kleine Apfelbäumchen gepflanzt und das Landratsamt sagt, dass damit die Vorgabe erfüllt ist."

Jürgen Rehberger (Freie Wähler) zeigte sich froh, dass das brachliegende Gelände künftig als Wohnraum zur Verfügung stehe. Angrenzend an das Schulzentrum und umgeben von vielen Wohnhäusern gebe es für dieses Areal keine Alternative.