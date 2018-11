Neckargemünd. (cm) Die Container für Flüchtlinge und Obdachlose werden erst in der kommenden Woche in der Güterbahnhofstraße angeliefert. Ursprünglich war geplant, dass die Anlieferung bereits in dieser Woche beginnt. Wie Stadtsprecherin Petra Polte gestern auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung sagte, soll dadurch die Abfolge der verschiedenen Arbeiten optimiert werden. Mit einer Anlieferung ab dem kommenden Montag, 26. November, könnten die Arbeiten dann "reibungslos hintereinander" ablaufen.

Damit ist der städtische Schotterparkplatz zwischen der Güterbahnhofstraße und dem Bahnhof in dieser Woche noch ohne Einschränkungen nutzbar. Dieser soll nun von Montag bis voraussichtlich Freitag, 26. bis 30. November, teilweise gesperrt werden. Noch vor dem Bezug der Anlage, die Platz für 50 Personen bietet, soll es einen Besichtigungstermin für Interessierte geben.

Die Container stammen von einer Anlage in Schefflenz bei Mosbach und werden vom bisherigen Eigentümer - dem Neckar-Odenwald-Kreis - nicht mehr benötigt. Sie werden über mehrere Tage mit Schwertransporten in Neckargemünd angeliefert. Wann genau die 27 mal 15 Meter große Containeranlage bezogen werden kann, steht noch nicht fest. Die 54 Container kosten 425.000 Euro, hinzu kommen 95.000 Euro für den Transport.