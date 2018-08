Von Christoph Moll

Neckargemünd. Als die Stadt im Dezember 2015 den Auftrag für den Kauf von Wohncontainern für Flüchtlinge in der Walkmühle erteilte, sollte dies eine Ausnahme bleiben. Von einer Notlösung war die Rede, weil Neckargemünd schnell Wohnraum schaffen müsse. Es dauerte schließlich bis Juli des vergangenen Jahres, ehe die ersten Flüchtlinge in die Container einzogen. Nun, zweieinhalb Jahre nach dem Kauf, gibt es erstaunliche Parallelen. Wieder muss es schnell gehen, weil die Flüchtlinge bald aufgenommen werden müssen. Und wieder werden Container aufgestellt. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung bei fünf Gegenstimmen, eine gebrauchte "Wohnmodulanlage" vom Neckar-Odenwald-Kreis für etwa 50 Personen zu kaufen und in der Güterbahnhofstraße aufzustellen.

Die derzeit noch bewohnten 54 Wohncontainer in zwei Geschossen stehen seit April 2016 in Schefflenz zwischen Mosbach und Osterburken und haben einmal 970.000 Euro gekostet. Die Anlage wurde zur Erstunterbringung für Flüchtlinge genutzt, für die die Landkreise zuständig sind. Da nun mehr und mehr Flüchtlinge in die Obhut der für die Anschlussunterbringung zuständigen Kommunen übergehen, brauchen die Landkreise nicht mehr alle Anlagen.

So entstand die Idee, dass die Stadt Neckargemünd die Anlage dem Landkreis abkaufen könnte. Doch zu welchem Preis? Erste Preisvorstellungen lagen bei 530.000 Euro, die die Stadt auf 425.000 Euro herunterhandeln konnte. "Wir sehen keinen Verhandlungsspielraum mehr", sagte Bürgermeister Frank Volk und verwies auf den Brand einer Containeranlage des Neckar-Odenwald-Kreises in Haßmersheim Anfang Juli: "Wir gehen trotzdem davon aus, dass wir die Anlage bekommen." Zu den 425.000 Euro würden noch einmal 94.000 Euro für den Transport nach Neckargemünd hinzukommen. Noch entschieden werde müsse, ob die Container noch ansprechend verkleidet werden.

Fest steht aber, dass die 27 mal 15 Meter große Containeranlage gegen Jahresende auf dem etwa 1000 Quadratmeter großen Grundstück der Stadt in der Güterbahnhofstraße 8 aufgestellt werden soll. Hier sollen künftig nicht nur Flüchtlinge wohnen, sondern auch Obdachlose. Denn die Stadt will die bisher zu diesem Zweck genutzten und völlig veralteten Container im Herrenweg im Wiesenbacher Tal abreißen und das dortige Grundstück "entwickeln".

"Wir brauchen Wohnraum - und zwar schnell", sagte Volk. In diesem Jahr müsse die Stadt noch 63 Flüchtlinge aufnehmen, im nächsten Jahr seien es 70. "Und aktuell bekommen wir nur noch neun unter", so Volk. Bürgerdienste-Fachbereichsleiter Mario Horvath ergänzte, dass acht Kinder zwischen sechs und 14 Jahren im Rahmen des Familiennachzugs nach Neckargemünd kommen. Dies habe die Stadt erst kurzfristig erfahren, sei aber "sehr erfreulich". "Wir haben ein bis zwei Lösungen, die aber alles andere als optimal sind", machte Horvath deutlich. Immobilien-Fachbereichsleiter Franz-Georg Scheffczyk erklärte, dass wegen der auf dem Grundstück vorhandenen Betonplatte kein großes Fundament notwendig sei. Allerdings sei eine etwa 2600 Euro teure Untersuchung des Baugrundes erforderlich, da es sich um das Areal des ehemaligen Güterbahnhofs handle. Die Container seien in einem "hervorragenden Zustand" und könnten länger als 15 Jahre genutzt werden, so Scheffczyk. Die Wände seien tapeziert und es gebe Edelstahlspülen: "Man hat gar nicht den Eindruck, dass es Container sind", meinte er. Auch außen könne man die Anlage so gestalten, dass man keine Container erkenne. Scheffczyk sprach gar von "hochwertigem Wohnraum".

Bürgermeister Volk wehrte sich gegen die Kritik der Grünen, dass die Stadtverwaltung in den vergangenen zwei Jahren nichts getan habe: "Das stimmt nicht!" Es habe aber auch immer geheißen, dass man kein Horrorszenario wegen der Flüchtlingszahlen an die Wand malen sollte, so Volk. Jetzt zeige sich aber, dass der von Flüchtlingen belegte Wohnraum nicht frei werde: "Die Kommunen sind landauf landab in Not, weil sie keinen freien Wohnraum mehr haben", meinte Volk.

Der Stadt seien zahlreiche Häuser für Flüchtlinge angeboten worden, aber im letzten Moment hätten die Eigentümer wieder Rückzieher gemacht. Dabei hätte es keinerlei Mietrisiko gegeben, weil die Stadt als Mieter aufgetreten wäre. "Wenn wir alle Häuser bekommen hätten, müssten wir jetzt keine Container aufstellen", so der Rathauschef. Auch er favorisiere eine dezentrale Unterbringung, weil dann die Integration besser funktioniere.