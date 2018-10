Neckargemünd. (nah) Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen, heißt es. Und wenn doch? Neun Frauen haben aufgrund einer gemeinsamen Leidenschaft - dem Arbeiten mit Keramik - "Wahlverwandtschaften" geschlossen. Unter diesem Titel zeigen sie nun auch ihr künstlerisches Schaffen in den Räumen der Villa Menzer: Porträts, ausdrucksvolle Kunst-Köpfe, Büsten, Halbfiguren und Statuen.

Mit Workshops in der Keramikwerkstatt in Ziegelhausen fing es für Ilsemarie Wülfing an. In Michaela Arndt und Angelika Wild-Wagner fand sie Teilnehmerinnen ihres Kursangebots, die ihr seither die Treue halten. "Seit 14 Jahren sind wir zusammen", ließ die Leiterin der Gruppe, Volkshochschul-Dozentin Ilsemarie Wülfing, bei der Ausstellungseröffnung wissen. "Jeder arbeitet in seinem eigenen Stil mit Weiterbildung in Techniken und Farbgestaltungen auch bei anderen Meisterinnen und Meistern." Mit Anita Gonzales, Sibylle Kohlstädt, Marietta Menke, Heide Rahner, Margitta Sans und Lisa van de Laar kamen weitere Keramiker dazu. Im nächsten Jahr, so kündigte Wülfing an, wird es eine Ausstellung mit dem Titel "Wahlverwandtschaften II" geben, an der noch fehlende Kursteilnehmer der ersten Stunde - zwei Männer und zwei Frauen - mitwirken.

Einer, der Ilsemarie Wülfing schon seit Jahrzehnten kennt und ihre künstlerischen Arbeiten schätzt, ist Bürgermeisterstellvertreter Winfried Schimpf. In seinem Wohnzimmer steht eine ihrer Skulpturen mit dem Titel "Schneekönigin", von der er sich für seine Ausführungen inspirieren ließ. "Schön, dass die Villa Menzer so viele Ecken und Räume hat und damit die unterschiedlichen Facetten der ausgestellten Skulpturen, keramischen Objekte und Gemälde zu Tage treten", sagte Schimpf in seinem Grußwort zur Ausstellungseröffnung.

Ganz kurz streifte der Bürgermeisterstellvertreter die sich immer noch im Schwebezustand befindende künftige Nutzung der Villa. Die Gründung des Vereins "Villa Menzer. Haus für Soziales, Kunst und Kultur" jedenfalls löste im Gemeinderat eine Diskussion aus, bei der jüngst konträre Ansichten über den künftigen Weg der Villa bekannt wurden. Die Befürchtung wurde geäußert, das angedachte Kulturhaus könne sich als Subventionsgrab erweisen.

Wahlverwandtschaften haben für Ilsemarie Wülfing immer mit der eigenen freien Wahl zu tun und die haben ihre Teilnehmer und auch sie selbst ganz bewusst getroffen. Entwickelt hat sich das Ganze aus einem Kurs im Fach Keramik der Volkshochschule Heidelberg, den die Kursleiterin anbot. Die Chemie in der Gruppe stimmt jedenfalls und die Gruppe experimentiert auch mit viel Chemie - vor allem beim Einsatz der Farben, was in jedem Fall Geduld und auch ein gerüttelt Maß an "Kampfgeist" erforderte.

Das Ergebnis vieler Stunden künstlerischen Wirkens kann sich jedenfalls sehen lassen. "Jeder Raum ist ein eigenes kleines Wunder", beschrieb Ilsemarie Wülfing die außergewöhnliche Atmosphäre in der Villa. Die Bilder von Margitta Sans - zumeist Landschaftsbilder gegenständlich und abstrakt - treten dabei in eine wunderbare Wechselbeziehung zu den Skulpturen und geben der Ausstellung eine ganz besondere Note.

Die Grundlage der Keramik-Arbeiten ist die Weiterführung alter handwerklicher Traditionen wie der Aufbaukeramik. Diese werden mit aktueller zeitgemäßer Gestaltung verknüpft. Zu sehen ist in der Ausstellung außerdem mit den Specksteinskulpturen und der dekorativen Gebrauchskeramik Kunst, die auch käuflich erworben werden kann.

Info: Die Ausstellung "Wahlverwandtschaften" ist in der Villa Menzer in der Dilsberger Straße 2 zu sehen. Und zwar bis zum 11. November jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr.