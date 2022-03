Neckargemünd. (cm) Die Preise für Energie gehen durch die Decke: Die Stadtwerke Eberbach zum Beispiel haben angekündigt, zum 1. Mai die Preise für Strom und Gas massiv zu erhöhen – teilweise um rund 50 Prozent. Für die Kunden der Stadtwerke Neckargemünd hingegen gibt es vorerst gute Nachrichten: Sie müssen für Gas zumindest in den nächsten Monaten wohl nicht mit einer Erhöhung rechnen. Strom hingegen bieten die Stadtwerke in Neckargemünd nicht an, Grundversorger ist hier die Süwag.

Bereits zum 1. Januar aber hatten die Stadtwerke die Preise für ihre Gasprodukte um etwa 20 Prozent "angepasst". "Preissteigernd wirkten sich vor allem die Beschaffungskosten zum Ende des Jahres 2021 aus: Die Großhandelspreise sind innerhalb des letzten Jahres um ein Mehrfaches gestiegen", betont Stadtwerke-Sprecherin Ellen Frings. "Gründe waren die schnell hochlaufende Produktion nach den Corona-Lockdowns und die damit verbundene globale Nachfragesteigerung nach Gas vor allem aus Asien und insbesondere China."

Die Erhöhungen für die Endkunden seien aber deutlich unterhalb der Großhandelspreise zum Ende des Jahres 2021 geblieben, da die Stadtwerke "langfristig und vorausschauend" das gesamte Jahr über Energie beschaffen würden und so auch Energie zu Zeiten eingekauft hätten, zu denen die Preise noch niedriger waren. "Mit dieser Strategie reduzieren wir das Preisrisiko für unsere Kunden", so Frings.

Die aktuellen Gasgrundversorgungspreise würden deshalb die "günstige Beschaffungssituation der Vergangenheit" widerspiegeln. Sie liegen aktuell – je nach Jahresverbrauchsmenge – zwischen 8,4 und 11,9 Cent pro Kilowattstunde. Kunden mit Festpreisverträgen hätten die Sicherheit, dass diese Preise sich bis zum Ende der Vertragslaufzeit nicht verändern. Diese Modelle seien gegenwärtig etwas günstiger als die Grundversorgung.

"Seit der zurückliegenden Preisanpassung gab es keine neuerliche Preisänderung in unseren Grundversorgerpreisen mehr – trotz der weiteren Steigerungen auf den Energiemärkten seit Ausbruch des Ukrainekriegs", betont Ellen Frings. Aber: Seit Anfang Februar seien die sogenannten "Terminpreise" für Gas für das kommende Jahr 2023 mit starken Schwankungen von rund 50 auf 80 Euro pro Megawattstunde gestiegen, was einer Preissteigerung von rund 60 Prozent entspreche. Dies sei weitgehend auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen.

"Die Stadtwerke Neckargemünd werden bei ihrer bewährten langfristigen Beschaffungsstrategie für ihre Kunden bleiben", erklärt die Sprecherin und betont: "Unsere Bestandskunden müssen in den nächsten Monaten nicht mit Preisanpassungen rechnen." Letztendlich könnten die Stadtwerke sich dem Marktgeschehen aber auch nicht entziehen und müssten aktuell Energie zu sehr hohen Preisen kaufen, sodass es spätestens mit Blick auf die Preisgestaltung für 2023 zu deutlichen Preisanpassungen – wie im gesamten Markt – kommen wird.

Und woher kommt das Gas für Neckargemünd? "Wir beschaffen das Gas am Großhandelsmarkt", erklärt Frings. "Das dort gehandelte und über das europäische und deutsche Gasnetz verteilte Gas ist eine Mischung aus den verschiedenen Herkunftsländern, neben Norwegen, den Niederlanden und diversen Ländern als Lieferanten für verflüssigtes Gas, sogenanntes LNG, hat Russland den größten Anteil." Jahrelang habe sich dieser Anteil bei etwa 50 Prozent bewegt, er habe sich aber bereits zum Jahresende 2021 deutlich reduziert. Das Gas werde dabei über verschiedene Zwischenhändler gehandelt.

"Eine konkrete Zuordnung der Herkunft des Gases, zum Beispiel über so genannte Herkunftsnachweise, sieht der Markt nicht vor", erläutert Frings. "Bisher gibt es diese Voraussetzungen nur für Biogas."