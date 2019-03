Neckargemünd. (nah) Der Neckargemünder Fastnachtsumzug, der sich an diesem Samstag, 2. März, bereits ab 13.33 Uhr vom Wiesenbacher Tal aus durch die Straßen der Altstadt bewegt, kratzt an der 100-Nummern-Marke. "Mit 98 Zugnummern ist es der bislang längste Fastnachtsumzug, den die NKG veranstaltet", berichtete Susi Konrad, Sitzungspräsidentin und Umzugs-Organisations-Chefin der Neckargemünder Karnevals-Gesellschaft (NKG) auf RNZ-Anfrage.

Dass es in diesem Jahr noch mehr Zugnummern sind als im vergangenen Jahr, ist umso erstaunlicher, da der Verein einigen Anfragen eine Absage erteilte. "Bislang waren 88 Zugnummern die höchste Zahl, die wir hatten", erzählt Konrad. "Diesmal haben wir auf die riesigen Umzugstrucks mit Partymusik, von denen viel Werbematerial in die Zuschauer geworfen wurde, verzichtet und bringen dennoch so viele Nummern zusammen", freut sie sich über den Zuwachs und die vielen Anfragen.

Hintergrund Sperrungen und Umleitungen Wegen des Fastnachtsumzugs werden am Samstag, 2. März, einige Parkplätze und Straßen gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Der Hanfmarkt ist ab 8 Uhr gesperrt, ab 12 Uhr sind auch die Parkplätze Lohplatz und Neckarlauer nicht mehr erreichbar. Ab 12 Uhr wird die Wiesenbacher Straße ab dem Ortseingang ebenso gesperrt wie Neckar-, Haupt- und Bahnhofstraße. In Richtung Neckargemünd fährt die Buslinie 35 laut RNV von 12 bis 16.30 Uhr zwischen den Haltestellen Schützenhausbrücke und Herrenweg über Wiesenbach mit einem Halt an der dortigen Haltestelle Kreisstraße. Von 16.30 bis 19.05 Uhr wird in die Richtungen Neckargemünd und Wieblingen zwischen den Haltestellen Schützenhausbrücke und Stadttor durch den Hollmuthtunnel umgeleitet. In Richtung Wieblingen fährt die Linie 35 von 12 bis 17 Uhr zwischen den Haltestellen Eichendorfstraße und Schützenhausbrücke über Wiesenbach. (luw)

Dabei sein werden wieder bewährte Umzugsteilnehmer der vergangenen Jahre wie Karnevalsvereine der Umgebung aus Sinsheim, Eberbach, Hoffenheim, Heidelberg, Weinheim und Ziegelhausen mit einer Vielzahl von Gruppen, aber auch neue Fußgruppen und Umzugswagen. Die weiteste Anreise unter den Umzugsteilnehmern haben die Fellhexen der Germania 95 aus Königstein. Sie kommen aus der Nähe von Freiburg.

Prinzessinnen, Garden, Hexengruppen und Motivwagen von Vereinen geben sich ein fröhlich-buntes Stelldichein. Wieder dabei ist eine Fußgruppe mit Bürgermeister Frank Volk aus Neckargemünd und einigen seiner Kollegen aus den Nachbargemeinden. Neben der Musik, die von den Umzugswagen schallt, werden fünf Guggemusikgruppen mitmarschieren. Bei schönem Wetter rechnet die NKG wieder mit zwischen 6000 und 8000 Schaulustigen.

Entsprechend gut wappnen sich der Verein und die Stadt, um den Umzug gerade im neuralgischen Bereich des Hanfmarkts, an dem der größte Besucherandrang herrscht, abzusichern. Entlang des Umzugs sind Bewirtungsstände eingerichtet. Aufgrund der vielen Teilnehmer des Umzugs rechnet die NKG mit einer Dauer von zwei bis drei Stunden. Von der Kredell-Terrasse aus am Hanfmarkt wird Erika Höfer die Umzugsteilnehmer begrüßen und vorstellen (siehe auch Artikel rechts).

Vor dem Start werden Buttons zur Unterstützung der Finanzierung des Umzugs verkauft, da die Kosten für die Veranstaltung unter anderem aufgrund stark verschärfter Sicherheitsvorschriften explodieren. Die Buttons berechtigen aber nicht zum Einlass in die Banngartenhalle, in der nach dem Umzug die "After-Umzug-Party" steigt. Hierfür gibt es ein extra Bändchen, das zusammen mit dem Button erworben werden kann. In der Banngartenhalle und im Schulhof wird bis 19.30 Uhr mit Musik vom Technischen Hilfswerk aus Neckargemünd und von DJ Chanx aus Wiesenbach gefeiert.