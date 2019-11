Neckargemünd. (cm) Bereits Ende des Jahres 2016 hat der "Ausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr" grünes Licht für die Sanierung und Erweiterung des ehemaligen Hotels "Friedrichsburg" in der Hauptstraße 9 gegeben. Es handelt sich um eines der markantesten Gebäude der Stadt direkt am Stadttor und am Waltscher Platz, das seit nun bald vier Jahren leersteht. Doch jetzt scheint endlich Bewegung in das Vorhaben zu kommen. Wie Bürgermeister Frank Volk in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates bekanntgab, hat das Gremium bei seiner vorangegangenen Zusammenkunft einstimmig die Förderung der Sanierung beschlossen. Konkret wurde der Abschluss einer Modernisierungsvereinbarung mit der "Onigkeit Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG" mit einem Förderbetrag von maximal 80.800 Euro beschlossen.

In der Friedrichsburg sollen 23 Zimmer entstehen. Zu tun gibt es einiges, denn die wenigen noch nutzbaren "Fremdenzimmer" in dem historischen Gasthaus aus dem 18. Jahrhundert waren zuletzt in einem katastrophalen Zustand. Laut der genehmigten Bauvoranfrage von Ende 2016 soll das Dachgeschoss des denkmalgeschützten Gebäudes komplett abgerissen werden. Das oberste Stockwerk soll in den heute üblichen Raumhöhen neu aufgebaut werden, wodurch die Firsthöhe um 20 Zentimeter wächst. Erweitert wird der bereits vorhandene Anbau in Richtung Biergarten. Die Höhe des Anbaus hatte für einige Diskussionen gesorgt, ging aber durch.

Ebenfalls mit der "Onigkeit Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG" hatte der Gemeinderat in derselben Sitzung hinter verschlossenen Türen einstimmig eine Modernisierungsvereinbarung beschlossen - und zwar für das Gebäude in der Hauptstraße 14, das schräg gegenüber liegt. Auch hier wird eine Sanierung gefördert, mit maximal 86.400 Euro.