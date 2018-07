Neckargemünd. (pol/mün) Ein 32 Jahre alter Mann wollte am Sonntagabend auf einem Waldweg zwischen Neckargemünd und Dilsberg mit einem Begleiter rund eine Tonne Bauschutt illegal entsorgen. Das Vorhaben endete mit schlimmen Verletzungen für den Mann.

Der Bauschutt befand sich in einem Anhänger, den die beiden vom Auto abkuppelten und an einen Abhang schoben. Dabei geriet der Anhänger ins Rollen und beim Sturz in die Tiefe riss er den 32-Jährigen mit. Bei dem etwa zehn Meter tiefen Absturz soll der Mann laut Polizei von dem Anhänger überrollt worden sein.

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. Die weiteren Unfallermittlungen hat das Verkehrskommissariat Heidelberg übernommen.