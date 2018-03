Neckargemünd. (pol/mare) Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Mittwochmittag ereignet. Ein Bauarbeiter wurde dabei verletzt und musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden, teilt die Polizei mit.

Der Unglücksort: die Hollmuthstraße gegen 12.30 Uhr. Ein 33-Jähriger war gerade mit Bauarbeiten beschäftigt. Dabei kam auch ein Kettenbagger zum Einsatz. Der Arbeiter geriet aus bislang unbekannten Gründen mit einer Hand in die Baggerkette und klemmte sie ein. Hierbei zog er sich an zwei Fingern eine Verletzung zu.

Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Ludwigshafener Krankenhaus geflogen. Das zuständige Gewerbeamt wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungsarbeit durch das Polizeirevier Neckargemünd dauert weiter an.