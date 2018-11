Neckargemünd. (pol/mün) Ein heftige Szene muss sich am Donnerstagfrüh mitten auf der Straße in Neckargemünd abgespielt haben. Zwei Autofahrer streiten sich auf der Straße, einer nimmt den anderen in den Schwitzkasten und dann fliegt der vermeintlich Stärkere auf ein daneben stehendes Auto an der Roten Ampel.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach acht Uhr an der Kreuzung der Bundesstraßen B37 und B45 (Bammentaler Straße), wie die Polizei mitteilt.

Offenbar war es so, dass sich ein 43-jähriger aus Bad Rappenau über den Fahrstil eines Autofahrer mit Kennzeichen aus dem Kreis Calw (CW) geärgert hat. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte, als der Fahrer aus dem Schwäbischen den 43-Jährigen in den "Schwitzkasten" nahm, ihn schlug und zwischen Fahrertür und Pkw drückte.

Der Bad Rappenauer wehrte sich und stieß den anderen Mann bei seinem Abwehrmanöver ebenfalls an die Brust. Daraufhin prallte der gegen einen an der roten Ampel stehenden Wagen eines Unbeteiligten.

Beide Fahrer wurden auf der Dienststelle der Neckargemünder Polizei vernommen. Aber die Beamten konnten den Sachverhalt nicht eindeutig klären. Sie hoffen nun auf Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06223/9254-0 melden sollen. Denn zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschte auf der Bammentaler Straße reger Fahrzeugverkehr, so dass der Streit möglicherweise beobachtet wurde.