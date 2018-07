Neckargemünd. (ots) Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmittag wurde ein Mann in der Ziegelhütte schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, hatte der 51-Jährige gegen 13 Uhr mit einem Winkelschleifer an einem Blechprofil gearbeitet. Als sich das Gerät verhakte, sprang es aus dem Profil und traf den Unterarm des Arbeiters. Der Mann wurde von Ersthelfern und Rettungssanitätern erstversorgt.

Aufgrund der stark blutenden Wunde musste der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Für die Landung wurde die Bahnhofsstraße kurzzeitig voll gesperrt. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Beamten für den Mann nicht.