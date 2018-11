Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Nahezu traumhaft waren die Bedingungen für den 45. Berglauf der Neckargemünder Leichtathletik-Gemein-schaft (LG) am Samstag. So entschieden sich zahlreiche Läufer erst kurzfristig dazu, an den Start zu gehen. Der Berg rief. Insgesamt gingen 333 Teilnehmer auf die 11,8 Kilometer lange Strecke auf den Heidelberger Königstuhl - darunter auch zwei Nordic-Walker. Sie gingen nach dem Startschuss an der Banngartenhalle als letzte auf die Strecke und benötigten für ihren Marsch 450 Höhenmeter hinauf etwas über zwei Stunden, sodass das Rennen erst um 16.20 Uhr beendet war. Deshalb und wegen der vielen Nachmeldungen verzögerte sich die Siegerehrung.

Aber von vorne: Arno Scholz, Zweiter Vorsitzender der LG, vor Kurzem 75 Jahre alt geworden, Mitbegründer und langjähriger hauptverantwortlicher Organisator des Berglaufs, war in seinem Element, als es an den ersten Start um 14 Uhr für die 59 Biker ging. Auf der Banngartenstraße herrschte noch reges Hin und Her. Die Biker radelten sich warm, und die Läufer hatten auch schon mit den Startvorbereitungen begonnen. Spannung lag in der Luft. Der "Besenwagen" der LG hatte sich bereits mit den Rucksäcken der Teilnehmer gefüllt, auf deren Inhalte nach dem Zieleinlauf auf dem Königstuhl zurückgegriffen wurde.

Am Mikrofon informierte Scholz über alles Wissenswerte zum Berglauf. Bürgermeister Frank Volk erhielt die Startpistole, mit der er die Teilnehmer auf die Strecke schickte. "Die Laufbedingungen sind sehr gut", konstatierte Arno Scholz. "Es liegt nicht so viel Laub wie in den Vorjahren." Damit sich keiner auf der gut ausgeschilderten Strecke verlief, gab es 15 Streckenposten. Außerdem sicherte die Polizei die Straßenquerungen mit acht Beamten und drei Fahrzeugen ab.

Streckenrekord knapp verfehlt 11,8 Kilometer, 450 Höhenmeter, 333 Teilnehmer: Das sind die Kennzahlen des Berglaufs, der am Samstagnachmittag von Neckargemünd auf den Heidelberger Königstuhl führte. Doch es gab noch eine wichtige Zahl: 11,9 Sekunden. Diese Zeit fehlte nämlich dem Sieger Michael Chalupsky von der TSG 78 Heidelberg auf den Streckenrekord von 42 Minuten und 21 Sekunden. Dieser besteht seit 1994 und wurde damals vom Läufer Engelbert Franz aus Wiesloch aufgestellt. Chalupsky toppte seine Vorjahreszeit um fast zwei Minuten und "flog" in 42 Minuten und 32,9 Sekunden von der Neckargemünder Weststadt auf den Königstuhl. Auch im vergangenen Jahr war er der schnellste Mann. Die schnellste Dame im Ziel am Fernsehturm war in diesem Jahr Isabel Leibfried mit einer Zeit von 51 Minuten und 3,6 Sekunden. Der von Ines Harjes aus Bensheim im Jahr 2011 aufgestellte Streckenrekord bei den Frauen mit 50 Minuten und 45,4 Sekunden blieb damit ebenfalls bestehen. Aber es erklommen nicht nur Läufer den Königstuhl, sondern auch 59 Mountainbiker. Diese gingen im Team mit einem Läufer an den Start. Der schnellste Biker war Christopher Henny vom "Team Forchheim" mit einer Zeit von 28 Minuten und 17 Sekunden. Martina Höllige von den "Bönnigheimer Gipfelstürmern" eroberte den Königstuhl in 34 Minuten und vier Sekunden und war damit die schnellste Frau. Die jüngste Teilnehmerin im Läuferfeld war die 17-jährige Katharina Hotz, und der älteste Teilnehmer war Eugen Friedrichs vom Team DAK Mannheim mit 79 Jahren. (nah)

Noch am Vormittag hatte Arno Scholz samt Begleiter die Strecke abgefahren und neuralgische Punkte, an denen der Boden durch den Regen der Vortage aufgeweicht war, begutachtet. Am Gipfel am Fernsehturm warteten weitere 13 LG-Helfer. Sie erfassten im Ziel die Zeiten und versorgten die Sportler. Aber auch in der Banngartenhalle war eine LG-Mannschaft bei der Bewirtung aktiv. Eine Suppe, heiße Würstchen und Kuchen warteten auf die ausgepowerten Biker und Läufer. Der schnellste Mann auf dem "Gipfel" war Michael Chalupsky von der TSG Heidelberg in einer Zeit von 42 Minuten und 32,9 Sekunden. Damit fehlten ihm gerade einmal 11,9 Sekunden auf den Streckenrekord (siehe Hintergrund). Die schnellste Frau war Isabel Leibfried mit 51 Minuten und 3,6 Sekunden.

Einen schönen Erfolg erzielten zwei Damen aus dem Team "Stadt-rat-haus" aus Neckargemünd: Die 52-jährige Brigitte Oppelt - sie sitzt für die CDU im Gemeinderat - begab sich als Läuferin schon zum dritten Mal auf die Strecke. Zum ersten Mal mit dabei war die 48-jährige Regina Watzelt als Bikerin. Sie arbeitet bei der Stadtverwaltung im Sekretariat von Bürgermeister Frank Volk. Zusammen im Team schafften die beiden es auf den sechsten Platz. Dabei sein und die anspruchsvolle Strecke zu bewältigen, stand für sie im Vordergrund.

Speziell trainiert hatten sie eigentlich nicht für den Berglauf, wie sie erzählten. "Fünfmal bin ich an Sonntagen zehn Kilometer gelaufen", berichtete Brigitte Oppelt. Ansonsten läuft sie jeden Morgen zwischen drei und fünf Kilometer. "Wenn man die ersten vier Kilometer der Strecke überstanden hat, dann läuft es", meinte sie. "Die Steigung am Sinnenpfand zu Beginn ist schon eine Herausforderung." In ihrer Altersklasse belegte Oppelt den sechsten Platz und Watzelt kam als zwölfte Bikerin ins Ziel.