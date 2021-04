Neckargemünd. (nah) 25 Kerzen haben die Teilnehmer der Gedenkfeier am gestrigen Sonntag für die an Corona Verstorbenen Neckargemünder am großen Friedhofskreuz auf dem Waldfriedhof entzündet. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hatte zu einem Gedenktag aufgerufen, denn mittlerweile zählt Deutschland fast 80.000 Corona-Opfer im Verlauf eines Jahres.

Gemeinsam mit den Vertretern der katholischen, evangelischen und neuapostolischen Kirchengemeinden sowie Repräsentanten der Stadt traf man sich im kleinen Kreis. Bürgermeister Frank Volk erinnerte an die Worte des Bundespräsidenten: "Uns allen fehlt eine Form des gemeinsamen Gedenkens und Abschiednehmens".

Die Corona-Pandemie mache deutlich "wie sehr wir als Menschen verletzlich und wie sehr wir aufeinander angewiesen sind", stellte Volk in seiner Ansprache fest. Die Pandemie bezeichnete er als "Wegmarke in der Geschichte der Menschheit": "Corona ist eine reale Bedrohung, auch wenn das nicht alle Menschen akzeptieren wollen." Ihm selbst war im Familienkreis die Erkrankung bedrohlich nahe gekommen und er habe sich in Quarantäne begeben müssen. Die Angst vor einer Einweisung ins Krankenhaus und vor einem schlimmen Verlauf teilte er mit vielen Menschen.

"Vor zwei Jahren stand uns allen noch die ganze Welt offen", blickte der Neckargemünder Bürgermeister mit Wehmut zurück. Die Einschränkungen durch die Pandemie seien an manchen Tagen gut zu verkraften, an anderen Tagen falle es schwer. Die Menschen sehnten sich nach Normalität und menschlicher Nähe.

Die 25 Kerzen, die am Friedhofskreuz entzündet wurden, symbolisierten die in Neckargemünd erloschenen Lebenslichter. Mit diesem Ritual wollte man ein Zeichen des Gedenkens setzen – auch für alle Angehörigen, die sich nicht richtig verabschieden konnten und die ganz alleine in Trauer zurückblieben.

Marlene Hartmann sprach für die katholischen Kirchengemeinden der Stadt. Jedes Corona-Opfer in der Stadt sei für die Angehörigen eine Hiobsbotschaft. Denn auch Hiob wurde laut Bibel alles genommen, seine Gesundheit und seine Kinder. Seine Freunde versuchten zusammen mit ihm das Leid zu tragen: Sie schwiegen sieben Tage und Nächte. Mit den Worten "Ich schweige angesichts der Trauer und Verzweiflung. Ich fühle mit und halte mit aus. Ich tröste, ich schweige" leitete Hartmann auf die Schweigeminute im Gedenken an die Verstorbenen hin.

Die Gedenkfeier beschloss Pfarrer Andreas Hasenkamp von der evangelischen Markusgemeinde mit einem Trost und Kraft spendenden Gebet im Vertrauen auf Gott: "Du stärkst uns hier in Neckargemünd und überall, dass wir zusammenstehen und die Pandemie überwinden."

Die Vertreter der neuapostolischen Gemeinde, Dirk Feil, der Gemeindeleiter im Neckargemünder Ortsteil Mückenloch, und René Keune stellten außerdem zu den 25 entzündeten Kerzen einen Korb mit Gedenkzeichen sowie lilafarbenen, weißen und gelben Blumen.