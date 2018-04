Neckargemünd. (pol/mare) Plötzlich hatte der Jugendliche eine Faust im Gesicht: Ein junger Fahrradfahrer wurde am Mittwochabend von einem Mann geschlagen. Das teilt die Polizei mit.

Der 14-Jähriger radelte kurz vor 22 Uhr an einem Pärchen in der Bahnhofstraße vorbei, als ihm der junge Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Das Pärchen entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Das Geschehen hatten zwei Walkerinnen beobachtet, die sich dann um den verletzten Jungen kümmerten.

Der Jugendliche ging zunächst nach Hause und begab sich danach in ein Heidelberger Krankenhaus. Eine Fahndung im Stadtgebiet nach dem Pärchen verlief ohne Erfolg.

Der 14-Jährige beschrieb den Schläger wie folgt: 15 bis 18 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, dunkle, kurze Haare. Er trug ein kurzärmliges, dunkelblaues Trikot des Fußballvereins "Paris St. Germain". Die Frau konnte er nicht beschreiben.

Ein ähnlicher Fall hat sich am Montag in Heidelberg ereignet. Auch hier wurde eine Radfahrerin von einem Pärchen vom Rad gestoßen.

Die beiden Walkerinnen sowie sonstige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Telefon 06223/92540, in Verbindung zu setzen.