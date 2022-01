Neckargemünd/Bammental. (cm) In der Poststraße geht die Post nicht mehr ab. Die Deutsche Post hat ihren Standort in Neckargemünd aufgeben und ist diesen Monat ins frühere Möbelparadies an der Bundesstraße B45 bei Bammental umgezogen. Auch der bisherige Standort in der Bammentaler Industriestraße wurde aufgegeben. "Es gibt Interessenten, aber für das Erdgeschoss noch keinen Nachmieter", heißt es aus dem Rathaus zu dem in kommunaler Hand befindlichen Gebäude mit Anglerfachgeschäft im Obergeschoss.

Auch in Neckargemünd steht die Zukunft des Postgebäudes, in dem seit Jahren ein Döner-Imbiss untergebracht ist, in Frage. Der Ausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr lehnte in seiner jüngsten Sitzung jedenfalls einen Bauantrag der ECO AG zur Errichtung von 20 Wohnungen, zwei Ladeneinheiten und einer Tiefgarage bei einer Enthaltung einstimmig ab.

Thomas Hauser von der Stadtverwaltung erläuterte, dass es für das Grundstück an der Ecke von Bahnhof- und Poststraße keinen Bebauungsplan gebe. Die Pläne müssten sich also an der Umgebungsbebauung orientieren. Es liege ein Bauvorbescheid vor zur Aufstockung und Erweiterung zu einem Wohn- und Geschäftshaus. Der jetzige Bauantrag durch den neuen Eigentümer nach Verkauf des Grundstücks sehe aber einen Abriss des Bestandsgebäudes und einen deutlich größeren Neubau vor. Gegenüber der Bauvoranfrage erhöhe sich die Trauf- und Firsthöhe von 10,56 auf 12,47 und von 12,41 auf 15,33 Meter. Das Nachbargebäude habe eine Trauf- und Firsthöhe von 8,90 sowie 13,55 Meter und werde deutlich überragt. Noch höher sei aber das gegenüberliegende Gebäude der Sparkasse. Der Ausschuss müsse beraten, ob die geplante Höhe möglich sei, um mehr Wohnraum zu schaffen.

Laut Stellplatznachweis sollen zudem sieben erforderliche Kfz-Stellplätze durch eine Zahlung "abgelöst" werden. Berücksichtige man hier auch den sogenannten ÖPNV-Bonus, fehle nur ein Kfz-Stellplatz. Darüber hinaus würden 28 Fahrradstellplätze fehlen.

Bürgermeister Frank Volk merkte an, dass zunächst Zu- und Abfahrt über die stark befahrene Bahnhofstraße geplant waren. Dies sei geändert worden – anders als die zur Bahnhofstraße ausgerichteten Balkone. "Das ist zwar die Südseite, wir halten es aber nicht für glücklich", so der Rathauschef. Giuseppe Fritsch (fraktionslos) lobte die beiden Gewerbeeinheiten, während Jens Hertel (SPD) die geplante Höhe kritisierte. Das Gebäude der Sparkasse könne nicht als Vergleich herangezogen werden. Hertel sah eine "Grundsatzentscheidung über die weitere Entwicklung der Bahnhofstraße". Ja, die Bahnhofstraße habe "städtisches Flair", aber das sei zu viel. Hertel monierte eine fehlende Aussage über eine Photovoltaikanlage. Eine solche müsse sein.

Felix Konrad (Grüne) sah ein "Quartier, von dem Zukunftsentwicklung zu erwarten ist". Momentan sei die Bebauung sehr heterogen. Das werde sich ändern. Viele Fragen würde der Bauantrag nicht beantworten. Er habe etwa ein Problem mit den längs neben der Bundesstraße angeordneten Parkplätzen. Diese müssten über Fuß- und Radwege angefahren werden.

"Sowas von potthässlich und fantasielos" fand Petra Groesser (Grüne) die Pläne. "Es gibt dort in der Nähe auch andere hässliche Häuser, aber dort sollte etwas Schönes hin." Viele Fragen seien zudem noch offen. Sie erinnerte daran, dass Photovoltaikanlagen für Neubauten dieses Jahr ohnehin Pflicht werden. Marco La Licata (Linke) hatte Probleme mit den Stellplätzen an der Bahnhofstraße, aber nicht mit der Höhe des Gebäudes: "Ich wünsche mir eine Stadtentwicklung in die Höhe und Tiefe zur Nachverdichtung." Manfred Rothe (Freie Wähler) hingegen fand die Pläne "zu massiv". Er sah auch die "Ablösung" der Parkplätze problematisch: "Nur weil Bus und Bahn in der Nähe halten, kann man nicht davon ausgehen, dass jemand kein Auto hat."