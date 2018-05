Von Christoph Moll

Neckargemünd. Nach dem Bäderpark in Leimen und dem Waldschwimmbad in Bammental, das gestern in die Saison startete, öffnet am Samstag, 12. Mai, um 9 Uhr nun auch das Kleingemünder Terrassenfreibad seine Pforten. Pünktlich zu sein, lohnt sich: Die ersten Badegäste freuen sich über Geschenke. Aber auch wer etwas später kommt, profitiert: Am ersten Öffnungstag ist der Eintritt frei.

Auch in diesem Jahr hat die Stadt wieder in das Freibad aus den 70er-Jahren investiert: Nach der umfassenden Erneuerung des Sanitär- und Umkleidetraktes zur vergangenen Saison war nun der Freibadkiosk dran. Wie Stadtsprecherin Petra Polte berichtet, ist die Sanierung inzwischen nahezu abgeschlossen, sodass der Kiosk am Samstag öffnen kann. Es seien lediglich noch einige wenige Restarbeiten offen. Der Kiosk hat ein neues Dach, neue Fliesen, neue Fenster und eine neue Elektroinstallation erhalten. Außerdem wurden die Wände neu gestrichen. Die Sanierung habe sich angeboten, weil es einen Pächterwechsel gab: Ab dieser Saison sorgt das Ehepaar Sabine und Rüdiger Stieg für das Wohl der Badegäste. Die Stiegs betreiben in Neckargemünd einen Partyservice. Neben den Klassikern wie Steak und Bratwurst werde es auch vegetarische und gesunde Alternativen geben, kündigte Polte an. Das Angebot werde durch den "Abona Beach" der Familie Stalinger ergänzt.

Auch in diesem Jahr wurden die Rohrleitungen der biologischen Aufbereitung des Badewassers im Naturbad wieder "gespült". So konnte im vergangenen Jahr erreicht werden, dass es erstmals keinen einzigen Schließungstag wegen zu hoher Keimwerte gab. "Wir gehen davon aus, dass das Becken auch diese Saison uneingeschränkt nutzbar ist", so Polte.

Die Eintrittspreise blieben unverändert. Für nächstes Jahr könnte es aber eine Anpassung geben, die mit neuen Angeboten wie längeren Öffnungszeiten oder einer Schwimmnacht einhergehen soll.

Am Samstag soll das Wetter mit 27 Grad übrigens wieder besser werden. "Normalerweise ist es zur Freibaderöffnung schlecht, aber vielleicht haben wir ja auch mal Glück", sagt Polte.

Zum Start in die Badesaison verlosen die RNZ und die Stadt Neckargemünd drei Saisonkarten. Es können sowohl Einzelpersonen als auch Familien gewinnen. Wer die Karten gewinnen will, ruft an unter Telefon 0 13 78 22 / 70 23 70 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ RG Preis (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Neckargemünd sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Montag, 14. Mai, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden.)