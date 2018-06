Mit diesem Zettel wurden mögliche Badegäste gestern am Eingang "begrüßt". Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Als am späten Donnerstagnachmittag bekannt wurde, dass das Kleingemünder Terrassenfreibad am Freitag geschlossen bleiben muss, kamen zwei Fragen auf: Sind die Keimwerte im Naturbad wieder zu hoch? Oder droht gar "ein zweites Leimen"?

Im Bäderpark der Großen Kreisstadt musste das Freibad bekanntlich im vergangenen Jahr mehrere Wochen lang geschlossen bleiben, weil drei von vier Schwimmmeistern krank wurden. Die Antwort auf beide Fragen: Nein. Zumindest hieß es, dass das Freibad ab dem heutigen Samstag wieder geöffnet sein soll.

Die Stadt hatte die Schließung kurz und knapp mit einem "Personalausfall" begründet. Auf RNZ-Nachfrage berichtete Stadtsprecherin Petra Polte gestern, dass einer der beiden Schwimmmeister krank geworden war. Und der zweite musste "zwangsweise" freimachen.

"Wir konnten nicht verantworten, dass ein Schwimmmeister mehrere Wochen am Stück arbeitet", so Polte. "Wenn dann ein Fehler geschieht, gibt es ein Problem."

Am Freitag ging Polte davon aus, dass das Freibad am heutigen Samstag wieder geöffnet ist. "Sollte es doch einen längerfristigen Engpass geben, können wir über einen Dienstleister sehr wahrscheinlich auf Ersatz zurückgreifen", so die Stadtsprecherin.

Der Dienstleister stellt bereits Rettungsschwimmer für das Freibad, doch es müsse immer ein Schwimmmeister vor Ort sein, der sich auch mit der Badtechnik auskennt. Es drohe jedenfalls keine längere Schließung wie in Leimen und auch die Werte des Naturbads seien im grünen Bereich.

Dennoch sorgte die kurzfristige Schließung für Unverständnis: "Ich finde, dass ein Schwimmbad nicht einfach schließen kann nur weil ein Bademeister fehlt - da muss es doch eine Lösung geben!", kommentierte ein Nutzer im sozialen Netzwerk "Facebook". Ein anderer schrieb: "Unmöglich ... immer als letztes Freibad aufmachen und dann so was. Das ist nicht sehr professionell."

Und eine Frau fragte: "Ist das ein Aprilscherz?" Manche kritisierten auch, dass beim Stromausfall am Mittwoch alle Badegäste aus Sicherheitsgründen das Freibad verlassen mussten. Andere hatten aber auch Verständnis: Einen besseren Tag als den Freitag mit nur 17 Grad gebe es für eine Schließung schließlich nicht.