Von Benjamin Miltner

Bammental. Ein gutes Stück vorangekommen, aber immer noch nicht am Ziel: So lässt sich der aktuelle Stand in Sachen Nahwärmeversorgung im Schul- und Sportzentrum zusammenfassen. Denn das System läuft nicht mehr einwandfrei. Unterschiedliche Anläufe zur Sanierung sind aber bisher ins Leere gelaufen. Daher hat die AVR Energie GmbH in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein Optimierungskonzept vorgestellt. Dieses beinhaltet zum einen kurzfristige Instandsetzungsmaßnahmen.

Zum anderen größere Investitionen für die Umstellung auf eine Energieerzeugung mit Bio- oder Erdgas. Nach ausführlicher Präsentation und intensiver Diskussion war sich das Räterund einig, in welche Richtung es gehen soll. Doch statt der geplanten Beschlussfassung wurde die Entscheidung vertagt: Die AVR bekam Hausaufgaben mit, muss noch einmal nachfassen und neu rechnen, ehe endgültig abgestimmt wird.

Die Gebäude im Schul- und Sportzentrum gelten schon lange als "Energiefresser" der Elsenztalgemeinde. Nun hat die AVR den Ist-Zustand des Nahwärmenetzes mit Öl-Brennwertkessel und mobilem Blockheizkraftwerk genauer unter die Lupe genommen. Ergebnis: Die Dämmung ist teilweise defekt, einige Armaturen und weitere Bauteile müssen ausgetauscht werden. Zudem weist das Wasser des Heizungssystems einen Härtegrad deutlich über dem Grenzwert auf und macht den Einbau einer Entsalzungsanlage notwendig. Kosten für die Sofortmaßnahmen zur Sanierung: etwa 30.000 Euro.

Zentraler Bestandteil der Optimierung war aber vor allem ein neues Energieerzeugungskonzept. "Ziel war es, ein Konzept zu erarbeiten, das auf erneuerbare Energien setzt, langfristig CO2-neutral und gleichermaßen wirtschaftlich ist", fasste AVR-Projektleiter Steven Parstorfer die anspruchsvolle Aufgabe zusammen. Er stellte die zwei erarbeiteten Varianten vor und gab - wie auch die Verwaltung und der Runde Tisch Energiewende - eine Empfehlung für folgende Lösung: Der Öl-Heizkessel aus dem Jahr 2005 soll gegen eine neue Gasbrennwertanlage aus mehreren kleineren Kesseln ausgetauscht werden. Zum bereits in den Wintermonaten eingesetzten mobilen Blockheizkraftwerk soll zusätzlich ein stationäres mit Pufferspeicher eingebaut werden.

Die Investitionskosten lägen hier bei etwa 350.000 Euro - eine stolze Summe. "Wenn man mögliche Fördermittel mit einberechnet, ist diese Variante über 15 Jahre gesehen dennoch die wirtschaftlichste", sagte Parstorfer. Also nicht nur ökologisch einem Fortbetrieb oder Teilaustausch des derzeitigen Heizkessels überlegen, sondern auch ökonomisch nicht unterlegen. Diese Analyse traf auf das Wohlwollen der Gemeinderäte - aber sie hatten dennoch eigene Ideen: Sie wollten das Optimierungskonzept optimieren.

"Gut, dass sich endlich etwas tut", leitete Anette Rehfuss (Grüne) ein. Schließlich gebe es dort schon lange Mängel. "Mir persönlich will das Konzept aber nicht ganz schmecken", bekannte sie und fragte nach einer Holzpellet-Anlage als alternative Energiequelle. Dafür sei die Heizzentrale zu klein, auf dem Schulgelände kein Platz für einen Pelletspeicher und auch die Anlieferung wäre problematisch, hieß es von Seiten der AVR. "Ich sehe, Sie haben sich das gründlich überlegt", ließ sich Rehfuss überzeugen.

Albrecht Schütte (CDU/BV) regte statt einer Lösung mit Biogas eine Erdwärmeheizung an. Dies habe man geprüft und davon Abstand genommen, war die Antwort der AVR. Peter Dunkl (Grüne) hatte Bedenken, dass mit einem zusätzlichen Blockheizkraftwerk die Anlage überdimensioniert sei, wenn im nächsten Schritt die Dämmung verbessert werde. Seine Fraktionskollegin Rehfuss dachte in eine ähnliche Richtung und regte an, nach der Energieerzeugung nun auch schnell den Energieverbrauch zu beleuchten. Albrecht Schütte stimmte dem zu und plädierte zudem für eine Variante ohne ein neues Blockheizkraftwerk.

Bürgermeister Holger Karl nahm den Gedanken aus dem Gremium auf und schlug vor: Die AVR solle ihre Kalkulation um eine Variante ohne zusätzliches Blockheizkraftwerk erweitern und zudem eine Analyse für Dämmmaßnahmen durchführen. Dann könne der Gemeinderat über den erweiterten Beschluss abstimmen, womit das Gremium einverstanden war. Die Nahwärmeversorgung im Schul- und Sportzentrum bleibt also weiter Thema - und zwar kein einfaches.