Eppelheim. (aham) Der Herbststurm ist zwar schon eine Woche her, doch auf dem Eppelheimer Friedhof laufen noch immer die Aufräumarbeiten. Da hatte Sturmtief "Fabienne" am Sonntag nämlich einige Schäden angerichtet. Der Gottesacker wurde daraufhin von der Stadt geschlossen. Zwar ist der Großteil des Areals wieder freigegeben, doch ein kleiner Bereich ist noch immer gesperrt.

Wie Nicole Gundt vom städtischen Friedhofsamt berichtet, wurden bei dem Unwetter in erster Linie Bäume beschädigt. Einen Ahornbaum hob es samt Wurzel aus dem Grund. Die Linden der großen Allee und die Platanen mussten ordentlich Zweige lassen. "Es sind viele Äste abgebrochen", so Gundt. Die meisten fielen herunter. Dabei wurde auch ein Grabstein getroffen. Er sei zwar nicht stark beschädigt, stehe jetzt aber schief und sei nicht mehr standfest, berichtet Gundt auf RNZ-Nachfrage. Die Versicherung der Stadt würde aber für den Schaden aufkommen.

Viele Zweige knickten nur zum Teil ab oder blieben in den Baumkronen hängen. Und das ist das eigentlich Gefährliche: "Da können ein paar Regentropfen oder ein kleiner Windstoß reichen und sie fallen herunter", erklärt Gundt. Also sperrte die Stadt den Friedhof. "Die Sicherheit geht vor", betont Gundt. Nicht nur wurde der Boden von den herabgefallenen Ästen befreit, auch eine Baumstandskontrolle musste erledigt werden. Gundt: "Deswegen dauerte das so lang." Das ist auch der Grund, weshalb noch zwei kleine Bereiche auf dem neuen Teil des Friedhofs nicht wieder geöffnet sind. Dort müssen noch zwei Ahornbäume überprüft und von losem Astwerk befreit werden. Spätestens Dienstag, so Gundt, soll aber auch dieser Bereich wieder freigegeben werden.

Beerdigungen und Trauerfeiern seien übrigens nicht von den Sturmschäden beeinträchtigt worden. Laut Gundt konnten die zwei vorgesehenen Beerdigungen auch stattfinden.