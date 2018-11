Neckargemünd. (cm) Es war Sitzung Nummer eins nach dem Eklat. Gleich zu Beginn der jüngsten öffentlichen Zusammenkunft des Gemeinderates kündigte Bürgermeister Frank Volk an, dass in der Bürgerfragestunde jeder Einwohner nur Fragen zu maximal zwei Themen in einer Zeit von maximal drei Minuten stellen darf. So sei es in der Geschäftsordnung des Gemeinderates festgelegt und so werde er es "nach den Irritationen beim letzten Mal" nun auch durchsetzen.

Mit "Irritationen" war der Rauswurf von Karl Malik von der Initiative "Neckargemünd im Aufbruch" (Nia) gemeint. Der Bürgermeister hatte den Unternehmensberater nach einem Wortgefecht des Saales verwiesen. Der Nia-Mitinitiator hatte zuvor Aussagen des Bürgermeisters mehrfach laut mit den Worten "Das ist unglaublich" kommentiert und Volk gefragt, ob dieser ein Demokrat sei. Vorangegangen waren deutlich mehr als zwei Fragen von Maliks Nia-Kollegen Thomas Ax, die Volk alle geduldig zuließ.

Die neue Linie bekam der Mückenlocher Robert Brenner gleich zu spüren, dem Volk nach mehreren Nachfragen das Wort entzog. Ein Eklat blieb aber dieses Mal aus. Auch als Karl Malik erneut ans Mikrofon trat. Der Unternehmensberater hatte nach seinem Rauswurf das Karlsruher Verwaltungsgericht eingeschaltet. Dieses habe "in einem ersten Urteil", so Malik, ein Hausverbot als nicht zulässig eingestuft. Das fand Bürgermeister Volk nicht verwunderlich: "Ich habe ja auch kein Hausverbot erteilt", sagte er. Malik kündigte an, "den Rest prozessual durchzusetzen". Es solle festgestellt werden, ob der Ausschluss gerechtfertigt war. "Ich lege Wert auf eine angenehme und demokratische Gesprächskultur auf allen Ebenen", stellte Malik klar.

Seine eigentliche Frage betraf den Prozess um Schadensersatz für Planungs- und Baumängel beim Naturbad. "Das Ganze löst sich ja nicht in Wohlgefallen auf", meinte Malik. Schließlich stehe "die nächste Generalsanierung vor der Tür". Malik wollte deshalb wissen, ob dafür weitere Kredite notwendig sind. Bürgermeister Volk erklärte, dass nun bis Ende Januar ein Sanierungskonzept erstellt werde. Sollten sich die Gutachter auf ein Konzept einigen, erhalte die Stadt eine kostenfreie Sanierung. "Wenn es keine Einigung gibt oder der Gemeinderat dieser bis Ende März nicht zustimmt, geht es vor Gericht weiter", so Volk.

Das Gericht sei jedenfalls zum Ergebnis gekommen, dass die Stadt zum größten Teil im Recht sei. Da nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs kein Schadensersatz mehr ohne eine Sanierung geltend gemacht werden kann, gehe es nur noch um einen Vorschuss und nach der Sanierung werde abgerechnet. "Das ist aber nicht in unserem Sinne", meinte Volk. "Wir sind froh, dass die Verursacher den Schaden beseitigen und die Kosten unseres Gutachters übernehmen."