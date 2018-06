Eppelheim. (aham) Viele kennen ihn aus dem Fernsehen, jetzt kommt er nach Eppelheim: Lars Reichow. Der Musikkabarettist, der etwa schon für die ZDF-Verbraucher-Comedy "Ohne Garantie" vor der Kamera stand und im SWR die "Spätschicht", die Kultursendung "Knutscht" oder den "Lars Reichow - Heimatabend" moderiert hat, präsentiert am Donnerstag, 7. Juni sein neuestes Programm "Lust!".

Ab 20 Uhr steht er in der Rudolf-Wild-Halle auf der Bühne und erklärt am Klavier seine Sicht der Dinge. Und die RNZ verlost dafür fünf mal zwei Karten.

Nach 25 Jahren auf der Bühne hat Reichow nämlich noch jede Menge Lust, wie er selbst sagt: Lust auf Wahrheit, Lust auf Musik, Lust auf Menschen mit offenen, lachenden Augen. Wie er Letzteres erreichen will?

"Ich erzähle zum Beispiel von Tierbesitzern, die es stark übertreiben, ich erzähle von meiner Mutter, die unbedingt ein Smartphone wollte, aber jetzt immer nur aus Versehen Fotos von ihrem Knie macht", sagt Reichow im Gespräch mit der RNZ.

Der Träger zahlreicher Preise, etwa des deutschen Kleinkunstpreises und des hessischen Courage-Ordens betont aber auch, dass "Lust" ein politisches Programm sei: "Ich knöpfe mir alle Parteien vor, alle testosterongesteuerten Herrscher dieser Welt", so Reichow. "Mein special guest ist der US-Präsident - für den hab ich was ganz Besonderes."

Die RNZ verlost fünf mal zwei Karten.