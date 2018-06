Von Benjamin Miltner

Neckargemünd/Schönbrunn-Haag. Müllsäcke haben im Wald nichts zu suchen. Schon gar nicht in einem Bachlauf. Und dennoch waren jüngst fast 20 blaue Plastiksäcke im Finsterbach hinterlassen worden. Auf dem Weg von Neckarhäuserhof nach Haag, nahe des Schnepfenlochbrunnens. An der Quelle, wo sich naturbewusste Bürger häufig Trinkwasser holen. So wie Jürgen Scheurer, der die Abfälle entdeckt - und sozusagen sein blaues Wunder erlebt hat.

"Das ist eine Schweinerei, vor allem in solch einer Menge", nimmt der Wiesenbacher kein Blatt vor den Mund. Scheurer wünscht sich, dass seine Mitbürger sensibler mit der Natur umgehen. "So machen wir unsere Umwelt kaputt - dabei sind doch in Neckargemünd alle Entsorgungsmöglichkeiten bequem vorhanden."

Alles andere als begeistert von der Hinterlassenschaft ist auch Dieter Münch. Wie der Leiter des Kreisforstamts in Neckargemünd berichtet, werden an den Waldrändern häufiger Abfälle abgeladen. "Vom Gartenmüll über Plastik bis zum Fernseher ist alles dabei", so Münch. Der wilde Müll sei sehr unschön und bereite seiner Behörde häufiger Probleme. "Aber so eine große Menge wie in diesem Fall gibt es zum Glück nicht allzu oft", sagt der Forstamtsleiter.

Mittlerweile sind die Müllsäcke unbekannter Herkunft aus dem Finsterbachtal entfernt worden. "Die Gemeinde Schönbrunn hat sich der Aufgabe rasch angenommen", bestätigt Münch.

Der Finsterbach liegt genau auf der Gemarkungsgrenze zwischen Neckargemünd und Schönbrunn, die Säcke lagen wohl auf Schönbrunner Grund. Anzeige wurde keine erstattet, Indizien für den Übeltäter der illegalen Entsorgung gab es keine.

Was getan werden muss, um "wilden Müll" zu verhindern? "Außer unentwegt zu informieren, können wir präventiv leider nicht viel machen", meint Dieter Münch. Die vorgesehenen Bußgelder gehen zwar in die Tausende Euro - aber der Verursacher bleibt eben meist unbekannt.

Nicht nur das Entsorgen von Plastik oder Hausmüll, sondern auch von Grünschnitt ist für die Natur alles andere als eine Wohltat. "Für die einheimischen Tiere und Pflanzen entstehen große Gefahren, wenn fremde Arten in den Wald kommen" erklärt Münch. Die Lorbeerkirsche sei bestes Beispiel für eine invasionsartige Ausbreitung.

Es bleibt dabei: Abfall hat im Wald nicht zu suchen - schon gar nicht 20 Müllsäcke.