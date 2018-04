Lobbach. (agdo) Eine Matratze, ein großes Stück eines Plastikdachs, Teile von einem Maschendrahtzaun - vieles, was nicht in die Natur gehört, fanden freiwillige Helfer beim großen Frühjahrsputz am sowie um den Lobbach herum. Der Müll war achtlos in die Natur geworfen worden. Dabei gehört Abfall nicht auf Wiesen, in Wälder oder gar in einen Bach, sondern sollte fachgerecht entsorgt werden. Der Frühjahrsputz wurde vom Freundeskreis Loury durchgeführt, angestoßen hatte die Aktion Christiane Philipp. Und war damit bei Bürgermeister Edgar Knecht auf offene Ohren gestoßen, der selbst mitanpackte.

"Wir machen heute das weg, was Mitbürger einfach so wegwerfen", sagte Rathauschef Knecht. Das letzte Mal führte der Freundeskreis Loury vor sieben Jahren so einen Frühjahrsputz durch. Schon damals kamen Dinge zum Vorschein, die verantwortungslose Menschen in die Umwelt geworfen hatten. Glück hatten die Helfer dieses Mal mit dem Wetter: Die Sonne schien, wenngleich es morgens noch relativ frisch war. Schon bald kamen die Freiwilligen aber ins Schwitzen. Mit Handschuhen, Greifzangen und Mülltüten gewappnet ging es los, der Lobbacher Bauhof hatte die Sachen bereitgestellt.

Start war am Weg zum Hettelbacher Hof in Lobenfeld, die Tour führte entlang der Lobbach nach Waldwimmersbach. Die Helfer arbeiteten sich Stück um Stück voran und entsorgten natürlich auch Müll, der auf den Wiesen lag. Gefunden wurden auch von Landwirten genutzte Dinge, darunter Folienstücke, die um Heuballen gewickelt werden.

Gut fand das keiner aus der Gruppe, schließlich sollte auch den Landwirten an einer gesunden Natur und somit einem gesunden Boden für die Erzeugnisse gelegen sein. Weiterhin fand man Mikroplastikteilchen, die durch den Zerfall von Plastikmüll entstehen und somit schwer sichtbar sind. "Die Plastikteilchen setzen sich im Boden fest und schaden der Umwelt", sagte Christiane Philipp. In drei Stunden kamen 15 fast ganz volle Müllsäcke zusammen, die Rathauschef Knecht dann auf den Bauhofwagen lud und zum Bauhof transportierte.