Von Inge Hanselmann

Meckesheim. Pflück dir die Nacht! und schau’ dir den Blutmond und die Planeten Mars, Saturn, Jupiter und Venus an, die in dieser Nacht so schön zu sehen sind! Dieser Einladung des Vereins "Carpe Noctem" folgen am Freitagabend viele Himmelsgucker. Sie wollen einen Blick durch eines der aufgestellten Teleskope werfen oder suchen sich einen Platz, um einfach mit bloßem Auge das Geschehen der Mondfinsternis mitzuerleben. Es wird voll um die kleine Sternwarte, oben auf dem Berg in Verlängerung der Kettengasse.

Hier auf der Hügelkuppe seien die Bedingungen zur Beobachtung des Nachthimmels besonders gut, erläutert Andy Bender. Er ist der Initiator des gemeinnützigen Vereins, dessen Anliegen es ist, Wissen um die Gestirne der Öffentlichkeit zu vermitteln.

"Heute stehen Mars, Erde und Sonne in einer Linie", erklärt der engagierte Hobby-Astronom; "der Mond fährt durch die Mitte des Erdschattens und wird nur noch von restlichem Streulicht erhellt. Dadurch wird er als dunkelrote Scheibe zu sehen sein."

Es ist 21 Uhr. Die Sonne ist bereits untergegangen. Das Rolldach der Volkssternwarte ist geöffnet. Die beiden festinstallierten Teleskope sind auf das Firmament gerichtet. Zu beobachten ist nichts, denn der Himmel ist noch zu hell. Bender und Berufsastronom Gerhard Hirth beantworten erst einmal nur die vielen Fragen der wartenden Besucher.

Rund um das kleine Häuschen sind weitere Fernrohre auf mobilen Stativen aufgestellt. Menschengruppen haben sich auf der Wiese niedergelassen. Es dürften bereits über hundert sein. Man genießt den lauen Sommerabend. Eine halbe Stunde später steht Jupiter als heller Lichtpunkt am dunkler gewordenen Himmel.

Durch die Teleskope ist der Planet samt vier seiner Monde gut zu erkennen - einer links, drei rechts! "Toll, so hab’ ich das noch nie gesehen!". Vor den Beobachtungsstellen bilden sich Warteschlangen, alle wollen Jupiter und seine Begleitung erspähen. Dass Abendstern Venus hell im Westen steht, ist dagegen fast schon langweilig. Die "Stars" des Abends - Mars und Mond - lassen noch auf sich warten.

Denn im Osten liegt ein dünner Wolkenschleier über dem Horizont. Etwas weiter südlich taucht Saturn auf. Durch das Fernrohr sieht er mit seinen Ringen wie eine abgeflachte Scheibe aus. Eindrucksvoll! Endlich lugt auch der Mond zwischen den Dunststreifen hervor. Und der leuchtende, rote Punkt etwas tiefer darunter ist der Mars!

Er leuchtet heute Abend heller als der Mond, weil er von der fernen Sonne beschienen wird! Auf seiner elliptischen Bahn ist er in größter Erdnähe, was nur alle 15 Jahre geschieht. "Mars-Opposition" heißt das Ereignis, wenn Mars, Erde und Sonne in einer Linie stehen.

Der rote Mond bleibt schwach, auch wenn die Vergrößerung mit Linsen und Spiegeln herausholt, was möglich ist. Er steigt höher, tritt aus dem Wolken heraus und gibt mit seiner blassen, roten Farbe der Sommernacht einen ganz besonderen Reiz. Unzählige Sterne blinken; die Internationale Raumstation kommt am Himmel vorbei.

Es ist nach 23 Uhr, als die Mondscheibe vom linken Rand her heller wird und bald als Mondsichel zu leuchten beginnt. Sie hat die Form eines abnehmenden Mondes. Doch sie wird größer und größer, und schließlich steht Luna als strahlender goldener Vollmond am schwarzen Nachthimmel! Die vielen Zuschauer bei der Volkssternwarte haben durch die seltene Konstellation der Gestirne ein eindrucksvolles Naturschauspiel miterlebt.