Neckargemünd. (cm) Wer in der Stadt am Neckar lebt und das Mobilfunknetz von Telefónica - ehemals O2 - nutzt, der hat es derzeit nicht leicht. Zwar ist der Empfang nicht ganz weg, aber das mobile Internet funktioniert nur sehr eingeschränkt. Nutzer berichteten der RNZ auch, dass dieses derzeit so gut wie gar nicht verfügbar sei.

"Irgendwo zwischen der Schlierbacher Orthopädie und Neckargemünd endet der Empfang von mobilen Daten", erzählte ein Nutzer. Auch beim "normalen" Telefonieren mit dem Handy gebe es teilweise Probleme.

Wo liegt das Problem? Das wollte die RNZ vom Netzbetreiber Telefónica wissen. "In Neckargemünd arbeiten wir derzeit an den letzten Maßnahmen zur technischen Zusammenführung der beiden Netze von O2 und E-Plus, vor Ort finden folglich aktuell Umbauarbeiten statt", teilte Telefónica-Sprecher Jörg Borm mit. "Dadurch kommt es zeitweise zu Beeinträchtigungen, die sich zu unserem Bedauern nicht gänzlich verhindern lassen."

Auf dem Funkmast auf dem Neckarriedkopf oberhalb der Weststadt werde seit etwa drei Wochen "mit Hochdruck" die ältere Systemtechnik gegen moderne, energiesparende Technik ausgetauscht. Noch in dieser Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen werden, sodass dann wieder mobiles Internet uneingeschränkt zur Verfügung steht.

Ähnliche Probleme aus demselben Grund hatte es vor mehreren Monaten auch in Heidelberg gegeben. Die Frage, ob in der Region noch weitere Beeinträchtigungen im Telefónica-Netz zu erwarten sind, blieb unbeantwortet.