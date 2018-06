Abgelegte Kerzen und Blumen am Ort des Geschehens in Leimen. Archiv-Foto: Priebe

Leimen/Heidelberg. (bmi) Totschlag, aber kein Mord: So lautet die Anklage gegen den 36-jährigen Messerstecher, der im vergangenen Herbst einen 45-Jährigen vor einem Leimener Nachtclub in der Rohrbacher Straße tödlich verletzt hat. Ab Mittwoch, 20. Juni, muss sich der Kosovare aus Leimen ab 9 Uhr vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Bis zum 4. Juli sind insgesamt sechs Termine vor dem Schwurgericht mit neun Zeugen und zwei Sachverständigen angesetzt.

Der 36-Jährige und der 45-Jährige sind am frühen Samstagmorgen des 23. Septembers mehrfach in Streit geraten. Laut Anklagevorwurf habe der Beschuldigte gegen 5.30 Uhr den Nachtclub verlassen und sich vor dem Eingang postiert, um den 45-jährigen Mann abzupassen. Draußen kam es erneut zum Gerangel, ehe der Streit eskalierte. Mit acht wuchtigen Messerstichen fügte der Leimener seinem unbewaffneten Opfer so schwere Verletzungen zu, dass der 45-Jährige trotz Notoperation rund 20 Stunden später den Kampf um sein Leben verlor. Dem 36-Jährigen gelang anschließend die Flucht, konnte aber vier Tage später von der Polizei auf einem Autobahnrastplatz in Nordfrankreich verhaftet werden.

Der Anklagevorwurf für das nun beginnende Strafverfahren lautet Totschlag, aber nicht Mord - auch wenn der Angeklagte vor dem Lokal gezielt auf sein Opfer wartete. "Die Auseinandersetzung ging aber wechselseitig hin und her und auch über einen längeren Zeitraum", erklärte Friedrich Schütter, Sprecher des Heidelberger Landgerichts, auf RNZ-Nachfrage. Somit sei nicht von Heimtücke oder einem anderem Mordmerkmal auszugehen.