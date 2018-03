Meckesheim/Heidelberg. (cm/kel) Saal elf des Heidelberger Landgerichts ist am heutigen Freitagvormittag überraschend leer geblieben. Hier hätte eigentlich das Verfahren der Overturn Technologies GmbH aus Freising gegen die Gemeinde Meckesheim verhandelt werden sollen. Bekanntlich hatte Overturn vom Meckesheimer Bürgermeister Maik Brandt gefordert, dass dieser künftig jegliche gemeinsame Aktivitäten mit der konkurrierenden Breitbandversorgung Rhein-Neckar-GmbH (BBV) unterlässt - was dieser jedoch ablehnte. wurde das Verfahren an die Kammer für Handelssachen übertragen - auf Antrag der Gemeinde Meckesheim. Die Kammer will sich nun am kommenden Mittwoch, 28. März, um 14.30 Uhr im Landgericht mit dem Thema befassen.