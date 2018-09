Meckesheim. (pol/mün) Am Montagmorgen kam es zu ein Verkehrsbehinderungen in Meckesheim, nach dem es zu einem Unfall zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer gekommen war.

Gegen 5.30 Uhr soll der Autofahrer dem Motoradfahrer an der Einmündung der Landesstraße L549 auf die Bundesstraße B45 die Vorfahrt genommen haben, heißt es bei der Polizei auf Nachfrage.

Der Motorradfahrer stürzte und soll sich leichtere Verletzungen zugezogen haben. Er wurde zur Nachversorgung in eine Klinik eingeliefert.

Die Fahrbahn in Richtung Neckargemünd wurde gegen 6.45 Uhr wieder freigegegeb. Wegen der Reinigung der Fahrbahn musste die Fahrbahn in Richtung Sinsheim bis etwa 10 Uhr gesperrt bleiben. Der Verkehr wurde in Meckesheim umgeleitet.