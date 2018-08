Meckesheim. (aham) Und plötzlich schlugen von unten die Flammen hervor: So berichtete es der Fahrer eines Traktors, der auf der verlängerten Oberhofstraße in Richtung Meckesheim unterwegs war, gestern der Feuerwehr. Diese war gegen 15.40 Uhr alarmiert worden. Als sie an der Unglücksstelle, 400 Meter hinter dem Ortsschild Richtung Dielheim, eintraf, war das Fahrzeug nicht mehr zu retten: „Es stand schon in Vollbrand“, berichtete Kommandant René Faul der Rhein-Neckar-Zeitung. Damit nicht genug: Das Feuer hatte zudem schon auf die Vegetation am Straßenrand übergegriffen. Ein fünf Meter breiter und etwa 20 Meter langer Grünstreifen stand in Flammen.

„Glücklicherweise war aber bereits der Weizenacker hinter dem Grünstreifen abgeerntet und geeggt“, so Faul. Denn angesichts der aktuellen Hitze und Trockenheit – gestern war zudem noch der heißeste Tag des Jahres – hätte also durchaus noch Schlimmeres drohen können. So aber hatten die 25 Feuerwehrleute den Brand nach etwa zwei Stunden gelöscht und konnten ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Auch der Hänger des Traktor konnte gerettet werden. Der Fahrer des Gespanns kam mit dem Schrecken davon.

Zur Brandursache konnte der Meckesheimer Kommandant gestern keine Angaben machen. „Das war wegen des Vollbrandes nicht mehr nachvollziehbar“, so Faul gegenüber der RNZ.

Während des Einsatzes war die Straße nach Dielheim voll gesperrt. Der Stau hielt sich nach Angaben von Kommandant René Faul trotz des Feierabendverkehrs in Grenzen. Während der anschließenden Bergung des Traktors war die Straße dann einspurig befahrbar.