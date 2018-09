Meckesheim. (lew) Manchmal schadet es auch nicht, die Dinge von ihrer positiven Seite zu betrachten. "Wir kriegen ein neues Gerät zum annehmbaren Preis", erklärte Maik Brandt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit einem Augenzwinkern. Der Meckesheimer Bürgermeister sprach von "Glück im Unglück" und betonte: "Unverschuldet ist uns ein Schaden entstanden, den wir jetzt bezahlen müssen."

Was war passiert? Ein Lastwagenfahrer hatte bereits im Mai beim Rückwarts-Rangieren den Salzstreuautomaten der Gemeinde angefahren - und zwar so stark, dass die Verwaltung sich jetzt Gedanken über eine Ersatzbeschaffung machen musste. Schließlich ist der Winter - zumindest kalendarisch - in nicht mehr allzu weiter Ferne und die Lieferzeiten solcher Geräte liegen zwischen zehn und 18 Wochen.

Auf Letzteres machte Martin Stricker in seinem Vortrag aufmerksam. Der Leiter des kommunalen Rechnungsamtes berichtete, dass die Gemeinde drei Angebote für Neubeschaffungen vorliegen habe. Bei dem günstigsten handele es sich um den Streuautomat Stratos S20 für rund 19.600 Euro. Die anderen Offerten hingegen lägen mit rund 23.400 Euro beziehungsweise knapp 28.500 Euro deutlich höher.

Zur Vollständigkeit führte Stricker auch an, dass für rund 26.000 Euro eine Reparatur des aktuellen Streuautomaten möglich wäre. "Für uns hat er einen hohen Wert, für die Versicherung nicht", meinte Stricker lakonisch. Der damalige Kaufpreis habe im Übrigen bei rund 31.200 Deutsche Mark gelegen.

Versicherungstechnisch sei jedoch in den 26 Jahren seit der Anschaffung ein deutlicher Wertverlust zu verbuchen. Immerhin: Wie Bürgermeister Brandt eingangs hervorgehoben hatte, wird die Gemeinde einen Teil der Kosten für die Neuanschaffung ersetzt bekommen.

Da weder der Rathauschef noch der Rechnungsamtsleiter hinreichende Argumente dafür hatten, welche extravaganten Vorzüge die beiden teuereren Modelle gegenüber dem Stratos S20 haben, gab der Gemeinderat sein einhelliges Plazet für den Kauf des neuen Streuautomaten. Eine Reparatur war für die Räte kein Thema.