Von Nicolas Lewe

Meckesheim. "Reicht auch mal": Mit diesen Worten war ein Kommentar der RNZ in der Ausgabe am 7. April überschrieben. "Der Graben, der die 5100-Einwohner-Gemeinde spaltet, scheint noch nicht überwunden", heißt es darin im Kontext der Fraktionsreden zur Verabschiedung des Haushalts 2018. Die Worte beziehen sich auf die mal mehr, mal weniger subtilen Seitenhiebe in Richtung Hans-Jürgen Moos, der die Geschicke der Gemeinde von 2000 bis 2016 lenkte.

Seit knapp zwei Jahren ist Maik Brandt sein Nachfolger im Amt des Bürgermeisters. Dass beide keine Freunde fürs Leben mehr werden, ist im Ort bekannt. Zu zugespitzt war der Wahlkampf 2016, an dessen Ende sich der parteilose Brandt - unterstützt von CDU und MuM - gegen seinen SPD-Kontrahenten durchsetzte.

Nun rückte Altbürgermeister Moos zuletzt wieder stärker in den Fokus des kommunalen Geschehens, da es im Gemeinderat in den jüngsten Sitzungen um zwei Themen aus seiner Amtszeit ging: die Anbindung des Baugebiets am Rainbrunnen sowie die Windkraft-Pläne des Verbands Metropolregion auf Meckesheimer Gemarkung. In beiden Zusammenhängen fiel der Name Moos und zu beiden Themen hat der 46-jährige Ex-Bürgermeister eine gänzlich konträre Meinung. Gegenüber der RNZ nimmt er zu den gegen ihn vorgebrachten Vorwürfen Stellung:

Anbindung Rainbrunnen: "Dass ich mit Enteignung gedroht haben soll für die Kreisel-Anbindung ist lächerlich", sagt Moos. Genau das Gegenteil sei der Fall. "Ich habe bei den Grundstücks-Eigentümern betont, dass das Mittel der Enteignung als ultima ratio zwar rechtlich zulässig sei, aber solange ich Verantwortung trage, eine solche nicht angestrengt wird." Aus diesem Grund habe sich das Verfahren zur Anbindung auch so lange - über 14 Jahre - hingezogen.

Die Umwandlung privater Flächen im Naturschutzgebiet in wertvolles Bauland sei nicht gerade ein leichtes Unterfangen: "Planungs- und genehmigungsrechtlich ist eine solche Wandlung eine jahrelange Prozedur mit offenem Ausgang."

Windkraft-Pläne: Hier spricht der 46-Jährige von einer "Dolchstoßlegende". Der Gemeinderat sei jederzeit vollumfänglich informiert gewesen. Für Moos "eine Selbstverständlichkeit, in einer ordentlich geführten Gemeinde". Selbiges gelte auch für den Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal. Die Gremien habe damals das Argument überzeugt, dass die möglichen Windkraft-Flächen ja im gemeindeeigenen Wald liegen. Moos: "Wir können bis zum Schluss doppelt gesichert die Hand drauf halten - als Genehmigungsbehörde und Besitzer."

Und: "Wer von einem Verbrechen an der Natur spricht, demaskiert sich der ziemlichen Unkenntnis", macht Moos deutlich. Von der 63 Fußballfelder umfassenden Fläche müsse netto ein minimaler Anteil gerodet werden, da die Zuwege in Meckesheim fast optimal seien. Laut Windatlas Baden-Württemberg sei die Fläche sehr attraktiv. Und auch finanziell würde sich der Bau von etwa zehn Windkraft-Anlagen rechnen. Moos spricht von einer "Verbesserung der Zuführung um jährlich eine halbe Million Euro".

Eigentlich wolle er nur seinen Frieden, so Moos, doch: "Ausnahmsweise beziehe ich öffentlich Stellung, weil mich entrüstete Bürger dazu aufgefordert haben". Zwar sei er im Ort nach wie vor eine Person des öffentlichen Lebens und müsse als solche auch Kritik hinnehmen. "Ich lasse mich aber nicht niedermachen für Sachen, die falsch sind."