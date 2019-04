... Die rotbraune Schale macht was her. Foto: Alex

Von Anja Hammer

Meckesheim. Was war zuerst da - das Huhn oder das Ei? Im Falle der Herrmanns aus Mönchzell lässt sich die Frage eindeutig beantworten mit: das Ei! Besonders Familienvater Mike Herrmann war es wichtig zu wissen, woher die Eier auf dem Tisch kommen. "Deshalb wollte ich auch schon immer Hühner", sagt der 44-Jährige. "Daheim hätten wir auch Platz dafür." Doch seine Frau Maria meldete Bedenken an: Das gute Verhältnis zu den Nachbarn wollte sie nicht riskieren. Also was tun? Die zündende Idee kam dem Rohr- und Kanalsanierer, als er beruflich neben der Meckesheimer Kleintierzüchteranlage zu tun hatte. "Da habe ich gesehen, dass noch Parzellen frei sind", erinnert sich Herrmann. Das war im Sommer letztes Jahr. Inzwischen hat die Familie rund 40 Hühner auf der Anlage, 20 Küken im Wohnzimmer und mehr Eier, als sie essen kann.

Während die Zwergseidenhühner hinter ihm im Sand scharren, der Amrock-Hahn kaum von den Hennen lassen kann und die Vorwerk-Hühner gackern, schwärmt Mike Herrmann: "Die Eier schmecken viel besser." Seine Frau ergänzt: "Der Dotter ist fester und viel gelber." Beide sind sich einig: Es isst sich besser, wenn man weiß, wo und wie die Hühner leben, dass sie glücklich sind.

Dafür tun die Herrmanns eine ganze Menge. Verfüttert wird nur das Beste: frischer Spinat, knackiger Salat und Äpfel. Lebensmittelreste wie Reis oder Spaghetti gibt’s wegen der Ratten nur selten - auch wenn’s die Hühner mögen. Besonders hoch im Kurs stehen bei den Federtieren geriebene Karotten mit Oregano-Öl. Herrmann: "Darauf fahren sie ab - und es ist eine natürliche Wurmkur."

Dreimal täglich ist der Familienvater auf dem Züchtergelände anzutreffen: Morgens vor der Arbeit füttert er die Tiere und macht die Gehege sauber. Nach der Arbeit schaut er nach dem Rechten und abends verbringt er zwei bis drei Stunden auf dem Areal am Ortsrand von Meckesheim. Füttern, aufräumen, mit den anderen Züchtern plaudern. "Es gibt immer was zu tun", meint der Mann, der mit seinem langen Bart, der Tätowierung auf dem Oberarm und den breiten Schultern nicht unbedingt aussieht, wie man sich einen Kleintierzüchter vorstellen würde.

Hündin Jacky gefallen die langen Aufenthalte im Freien: Völlig unbeeindruckt von den Hähnen, die auf sie schielen, tollt und schnuffelt sie auf der Anlage herum. Maria Herrmann kommt ebenfalls mehrmals in der Woche mit auf die Züchteranlage. "Ich finde es schön hier", schwärmt die 42-Jährige, die in Heidelberg als Fachangestellte für Bürokommunikation arbeitet. Sie freut sich, dass ihr Mann so in seinem neuen Hobby aufgeht. "Wir unterstützen ihn dabei", sagt Maria und schaut dabei zu Sohn Luke rüber. Der 14-Jährige hat gerade seinen "Puschel" im Arm und streichelt ihn. Das große rote Seidenhuhn mit den feinen Wuschelfedern im Gesicht und an den Beinen hat die Familie aus dem letzten Sommerurlaub mitgebracht. Da waren sie im Vogtland, der Heimat von Mike Herrmann.

Wenn der 44-Jährige daran denkt, muss er lachen. "Diese Rasse kriegt man hier nur sehr schwer", erklärt er. Und auch wenn er inzwischen Züchter ist, Hunderte Kilometer extra für ein Tier oder eine Ausstellung fahren, das will er nicht. Nur: Die vermeintlichen Hennen entpuppten sich als Hähne, "Puschel" war der kleinste und der, "der am komischsten aussah", beschreibt es Luke. Deswegen hat der Realschüler das Tier auch so ins Herz geschlossen. Nur: Für die Zucht war "Puschel" völlig unbrauchbar. "Luke hat mir verboten, ihn zum Metzger zu bringen", sagt Mike Herrmann.

In dieser Hinsicht sind sich Sohn und Mutter ohnehin einig: Wenn ein Tier einmal geschlachtet werden muss, dann wird es verschenkt. "Wir kennen die Tiere doch", sagt Maria Herrmann. "Da könnten wir es nicht übers Herz bringen, sie zu essen."

Denn inzwischen geht es den Herrmanns mehr als nur um die Eier, die eifrig zu Rührei und Kuchen verarbeitet sowie an Freunde verschenkt werden. Es geht auch um das, was aus einem Ei werden kann. "Die Küken sind das Beste", meint Luke, der wie sein Vater zum Züchter geworden ist. Denn ja: Mit der Parzelle auf dem Kleintierzuchtgelände kommt auch die Pflicht zum Züchten. "Und das kann man nicht halbherzig tun", weiß Mike Herrmann. Er selbst ist mit vollem Einsatz dabei, seit einem Monat sogar als Erster Vorsitzender.

Mit der Liebe zu Hühnern scheinen die Herrmanns übrigens nicht allein zu sein: Die Parzellen der Meckesheimer Kleintierzüchter sind inzwischen alle belegt, es gibt sogar eine Warteliste. Und beim jüngsten Kükenmarkt gingen so viele Jungtiere weg wie nie.