Von Christoph Moll

Meckesheim-Mönchzell. Wenn Gerhard Zuber aus seinem Haus am Rande des Meckesheimer Ortsteils Mönchzell schaut, hat er ein mulmiges Gefühl. Denn über das ruhige Wohngebiet verläuft eine Hochspannungstrasse aus den 50er und 60er Jahren. Seit einem Spaziergang vor ein paar Jahren sind die 110-Kilovolt-Leitungen dem 70-Jährigen nicht mehr geheuer. Genauer gesagt die Masten, an denen die Leitungen hängen. Insbesondere ein Mast war nämlich völlig verrostet. Zwar bekamen die Stahlriesen in diesem Sommer einen neuen Anstrich, doch Zuber meint, dass das nicht ausreicht. Der Netzbetreiber sieht keinen Handlungsbedarf mehr.

Die Hochspannungsmasten lassen Gerhard Zuber keine Ruhe. Insbesondere der Mast mit der Nummer 62. "Dieser war komplett zugewachsen und das Fundament war mit Erde bedeckt", erzählt der frühere Technische Leiter eines Betriebs. "Man konnte nicht sehen, ob es am Übergang vom Beton zum Stahl Schäden gibt." Und genau das sei eine kritische Stelle. Sichtbar hingegen waren weiter oben Abplatzungen des Schutzlacks und Rost, die nichts Gutes erahnen ließen. "Wenn ein Mast umfällt, fallen weitere wie bei einem Domino-Effekt um", meint er.

So sahen die Hochspannungsmasten stellenweise vor der Sanierung aus. Foto: privat

Zuber, der 37 Jahre bis 2011 für die CDU im Gemeinderat saß, wies zunächst den Netzbetreiber auf die mögliche Gefahr hin und informierte im vergangenen Jahr auch die Gemeinde. Bestärkt fühlte er sich durch ein Unwetter im Sommer 2017, bei dem bei Bad Rappenau ein Strommast umfiel und die Leitungen auf die Autobahn herunterhingen. Zu denken gibt ihm aktuell auch, dass auf der parallel verlaufenden Trasse der Bahnstromleitung gerade ganze Masten und deren Fundamente erneuert wurden, weil diese nicht mehr standsicher gewesen seien. Dabei wurden diese erst später in den 70er-Jahren gebaut, erinnert sich Zuber.

Noch im vergangenen Jahr kam es zu einem Vor-Ort-Termin mit Vertretern des Netzbetreibers, in diesem Sommer rückten dann Arbeiter an. Alle Masten der Trasse zwischen Leimen und Hüffenhardt im Neckar-Odenwald-Kreis wurden "entrostet" und neu gestrichen. Mehr sei allerdings nicht passiert. "Dabei ist das Metall nicht mehr das, was es einmal war", gibt Zuber zu bedenken. "Der Schwächung durch die Korrosion wurde nicht Rechnung getragen - es gab keine Verstärkungen." Diese wären aber vor allem wegen des Wohngebiets und im Hinblick auf immer extremere Unwetter wichtig gewesen, meint Gerhard Zuber.

Macht sich Sorgen: Gerhard Zuber. Foto: Alex

Der Netzbetreiber "Netze BW" - eine Tochter des Energiekonzerns EnBW - hingegen ist der Meinung, dass die Maßnahmen ausreichend waren: "Die Inspektionen und die statische Bewertung zeigen, dass die Standsicherheit der Masten weiterhin gewährleistet ist", erklärt Unternehmenssprecher Ralph Eckhardt auf RNZ-Anfrage. "Die vorhandene Korrosion beeinträchtigt die Standsicherheit nicht." Um die Sicherheit des Leitungsnetzes und damit die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, führe die "Netze BW" regelmäßig Routineinspektionen durch. Auf deren Grundlage würden regelmäßig Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt und die Anlagen an den aktuellen Stand der Technik angepasst. Zur Instandhaltung zähle auch der Korrosionsschutz der verzinkten Stahlgittermasten.

Doch ist das auch an der über Mönchzell verlaufenden Leitungstrasse regelmäßig geschehen? "Die Masten wurden im Rahmen der regelmäßigen Instandhaltung auch in der Vergangenheit mit neuem Korrosionsschutz versehen", erklärt der Unternehmenssprecher. Gerhard Zuber bezweifelt dies: "Hier im Wohngebiet konnte sich niemand daran erinnern, dass die Masten jemals gestrichen wurden." Zuber bezweifelt auch, dass die Masten den Anforderungen für ein darunter liegendes Wohngebiet genügen - schließlich seien die Häuser erst später errichtet worden und die Masten seien nie verstärkt worden. "Die Masten in Mönchzell entsprechen unseren Anforderungen an die Standsicherheit der Leitungsanlagen", sagt hingegen der Unternehmenssprecher.

Doch mit den Maßnahmen aus diesem Sommer scheint es noch nicht getan. Im kommenden Jahr werden die Arbeiter an die Trasse zurückkehren, so Eckhardt. Denn dann soll "die gesamte Leitungsanlage an den aktuellen Stand der Technik angepasst" werden. Damit sollen die Stand- und die Versorgungssicherheit des Netzes "auch bei zukünftigen Extremwetterereignissen" gewährleistet werden. Ob dann auch noch einmal an den Masten gearbeitet wird, bleibt abzuwarten.