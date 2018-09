Meckesheim-Mönchzell. (agdo) Übung macht bekanntlich den Meister. Dass sich dieses Sprichwort so schnell bewahrheiten würde, hätte bei der Feuerwehr wohl niemand gedacht. Denn als wie berichtet am frühen Montagmorgen der Brand bei der Firma Herbold einen Großeinsatz der Floriansjünger auslöste, hatten die Meckesheimer gerade erst eine umfangreiche Übung hinter sich.

Um Punkt 14 Uhr ging am Samstagmittag in der Leitstelle ein zu diesem Zeitpunkt zum Glück noch fiktiver Notruf ein: "Brand in der Küche des Mönchzeller Kindergartens St. Hedwig. Vermisst wurden vier Betreuer und zwölf Kinder. Im hinteren Teil des Kindergarten kam dichter Rauch aus dem Fenster.

Auch der Piepser von Gunter Dörzbach ging los. Der Ortsvorsteher war gerade "zufällig" auf dem Gelände der Kindertagesstätte. Und auch Bürgermeister Maik Brandt war vor Ort. Keine fünf Minuten später hörte man das Martinshorn und der erste Einsatzwagen der Feuerwehr rückte an. Insgesamt übten 24 Einsatzkräfte unter Einsatzleitung von René Faul aus Meckesheim in der Kindertagesstätte den Ernstfall. Mit von der Partie war auch Armin Katzenberger, Kommandant der Mönchzeller Wehr. Indes war der Meckesheimer Abteilungskommandant Marcel Menz gesundheitlich etwas angeschlagen und verfolgte das Ganze von den Zuschauerreihen aus.

Apropos Zuschauer: Die Übung lockte etliche Schaulustige an, die das Spektakel gebannt verfolgten. Im Gegensatz zu einem echten Notfall, war das Publikum hier sehr willkommen. Besonders für die kleinen Zuschauer war das alles sehr spannend, was da gerade passiert. Die Übung fand bei schönstem Wetter statt, die Sonne schien und es waren um die 25 Grad. Für die Floriansjünger bedeutete das indes erschwerte Bedingungen, denn die Einsatzkleidung wiegt mit allen drum und dran etwa 25 Kilo.

Die Feuerwehr hatte sich einen schwierigen Einsatzort ausgesucht: Die Kindertagesstätte liegt etwas versteckt auf einem kleinen Berg und die Straßenzufahrt ist sehr eng. Mehr als ein Feuerwehrauto passt dort nicht hin, es war also eine Herausforderung.

"Wir waren noch nicht in eine Übung involviert", sagte Kindergartenleiterin Sylvana Knobel. Die Kinder fanden es sehr spannend zu verfolgen, wie die Feuerwehr zu dem Küchenbrand ausrückte. Das Feuer war - so sah es das "Drehbuch" vor - vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte am Ort ankamen, war das Ganze nicht ganz so schlimm, wie zunächst angenommen.

Drei Betreuer sowie neun Kinder konnten sich in Sicherheit bringen. Schlimm war die Situation natürlich trotzdem: Vermisst wurden weiterhin drei Kinder sowie ein Betreuer, die sich im Schlafraum der Tagesstätte aufhielten. Man ging davon aus, dass der Betreuer bewusstlos war. Der Trupp kämpfte sich mit Wärmebildkameras im Gebäude durch den Rauch und fand die Vermissten. "Feuer schwarz" verkündete Gruppenführer Hans-Georg Lamade. Der fiktive Brand war gelöscht. Der Ernstfall stand, was in diesem Moment keiner der Beteiligten ahnte, noch bevor.