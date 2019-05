Meckesheim. (jubu/rl) Für einen Feuerwehr-Großeinsatz sorgte der Brand einer Waldhütte am Dienstagabend in Mönchzell. Aus bislang unbekannter Ursache war gegen 19 Uhr eine Waldhütte am Neckargemünder Weg in Flammen aufgegangen.

Um ein Übergreifen des Feuers auf den Wald zu verhindern, waren die Feuerwehren aus Meckesheim, Mauer und Wiesloch im Einsatz. Besonders brisant war der Einsatz, weil in der Hütte Gasflaschen lagerten. Die Wehrleute konnte diese vor den Flammen in Sicherheit bringen, berichtete die Feuerwehr vor Ort.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Update: 20.10 Uhr, Dienstag, 7. Mai 2019