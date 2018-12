Von Nicolas Lewe

Sandhausen. "Na, so was", wundert sich Werner Schuhmann aus Sandhausen in einem Schreiben an die RNZ. "Am Landwirtschaftsweg zwischen Sandhausen und dem Ortsteil Bruchhausen hat das Landratsamt zur Verhinderung des Überfahrens der dortigen zwei Brücken durch Kfz insgesamt acht Pfosten so gesetzt, dass ein Begegnungsverkehr beim Radfahren nicht mehr gefahrlos möglich ist." Dabei hätte Schuhmann zufolge jeweils ein mittig platzierter Pfosten gereicht, um dieses Ziel zu erreichen. "Es sind ja nur Steuergelder", meint der Sandhäuser lakonisch.

Doch steckt nicht noch mehr als eine simple straßenbauliche Skurrilität hinter den Pfosten? Eine Antwort darauf gibt Silke Hartmann. Die Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises bestätigt, dass der von Schuhmann genannte Landwirtschaftsweg an der Kreisstraße K4153 liegt - und damit der Rhein-Neckar-Kreis auch für die beiden über den Leimbach und den Landgraben führenden Brücken verantwortlich ist. Diese seien vom Straßenbauamt nach Absprache mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei mit den Pfosten versehen worden, "weil die Tragfähigkeit eingeschränkt und der Traktor-/Pkw-Verkehr über die Brücken nicht mehr möglich ist".

Hintergrund Maßnahme 1, der Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens für den Leimbach bei Nußloch, wurde bereits im Jahr 2000 abgeschlossen. Maßnahme 2, der Ausbau des Hardtbachs, wurde 2004 fertiggestellt. Maßnahme 3, der Ausbau des Leimbach-Oberlaufs, wurde 2015 in Angriff genommen. Tatsächlich umgesetzt wurde bislang aber nur einer von drei [+] Lesen Sie mehr Maßnahme 1, der Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens für den Leimbach bei Nußloch, wurde bereits im Jahr 2000 abgeschlossen. Maßnahme 2, der Ausbau des Hardtbachs, wurde 2004 fertiggestellt. Maßnahme 3, der Ausbau des Leimbach-Oberlaufs, wurde 2015 in Angriff genommen. Tatsächlich umgesetzt wurde bislang aber nur einer von drei Teilabschnitten zwischen Wiesloch, Walldorf und Nußloch. Für die ausstehenden beiden Abschnitte wurden im Januar und März 2018 Planfeststellungsanträge eingereicht. Maßnahme 4, der Ausbau des Leimbach-Unterlaufs von Nußloch bis zur Kirchheimer Mühle bei Sandhausen, wurde bereits 2007 mit einem Planfeststellungsverfahren begonnen. Das "Problem": In der Zwischenzeit haben die Kommunen sich darauf verständigt, den Schutzgrad von einem 50- auf einen 100-jährlichen Hochwasserschutz zu erhöhen. Eine vollständige Überarbeitung gipfelte in einem erneuten Planfeststellungsantrag, eingereicht im April 2017. Maßnahme 5, die Zusammenlegung des Leimbachs und des Landgrabens östlich von Oftersheim bis zur Kirchheimer Mühle, ist derzeit in Vorplanung. Ziele sind: die Herstellung einer ökologischen Gewässerstruktur, die Gestaltung eines geschwungenen Verlaufs, die Entwicklung naturnaher Hochstaudenfluren und bachbegleitender Ufergehölze sowie die Herstellung der Durchgängigkeit durch Abbruch einer Sohlschwelle. (rnz)

[-] Weniger anzeigen

Es handle sich dabei allerdings nur um eine vorübergehende Maßnahme, bis die Zusammenlegung des Leimbachs und des Landgrabens - ein Projekt des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP) - realisiert wird. "In diesem Zusammenhang", so Hartmann, "werden die Brücken an der K4153 grundhaft saniert." Zur Kritik von RNZ-Leser Schuhmann bezüglich des nun eingeschränkten Begegnungsverkehrs für Radfahrer betont Hartmann: "Die Sicherheit geht immer vor." Im Sinne der Verkehrssicherheit sei es den Radfahrern aus Sicht des Rhein-Neckar-Kreises zuzumuten, bei Begegnungsverkehr die Geschwindigkeit zu drosseln beziehungsweise anzuhalten.

Bleibt nur noch die Frage, wann denn das Projekt "Leimbach-Sanierung" angegangen wird, mit dem das RP, die Kommunen und die Zweckverbände einen verbesserten Hochwasserschutz erreichen wollen. RP-Sprecher Uwe Herzel verweist auf Nachfrage auf die fünf Maßnahmen des Projekts, das neben dem Leimbach zwischen Wiesloch und Oftersheim auch den Hardtbach zwischen Nußloch und Hockenheim mit einschließt.

Die Zusammenlegung des Leimbachs und des Landgrabens (Maßnahme 5), welche die Sanierung der maroden Brücken an der K4153 beinhaltet, befindet sich demzufolge aktuell in der Phase der Vorplanung. Sprich: Im Sinne der Transparenz werden alle relevanten Akteure und Betroffenen eingebunden, wonach eine Umfeldanalyse und ein Beteiligungsfahrplan entstehen. Oder anders gesagt: Zunächst wird öffentlich sichtbar wenig passieren. "Eine förmliche Beteiligung wird nach der Antragsstellung voraussichtlich 2020 von der Genehmigungsbehörde, dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis erfolgen", heißt es von Seiten des RP.

Für die Regelung der Brückenüberfahrten zwischen Sandhausen und Bruchhausen dürfte dies bedeuten, dass die acht Pfosten noch ein paar Jahre stehen bleiben werden. Radfahrer sollten sich daran gewöhnen, dass sie an den Engpässen Kompromissbereitschaft mitbringen müssen. Frei nach dem Motto "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" sozusagen.