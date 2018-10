Baustelle in der Luisenstraße: Ein Bild, an das sich die Meckesheimer gewöhnt haben - und das sie wohl noch länger "genießen" dürfen. F: Alex

Meckesheim. (lew) Größere Bauvorhaben haben es an sich, dass sie am Ende meistens teurer werden, als in den anfänglichen Planungen gedacht. Auch die Sanierung der Luisenstraße bildet hier keine Ausnahme von der Regel. Das machte Stefan Bergmeier vom gleichnamigen Ingenieurbüro in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich. Bergmeier zufolge habe die mit den Arbeiten betraute Firma Grötz jetzt Nachträge in sieben Punkten gestellt.

Insgesamt geht es nach Angaben der Gemeindeverwaltung um eine Summe von rund 56.000 Euro, um die sich die Auftragssumme erhöht. Hinzu kommt, so Bergmeier: "Ein Ende der Arbeiten zum 31. Oktober ist nicht einhaltbar und auch ein Ende im November ist noch nicht sicher." Das Bauende hänge stark von der Witterung ab. Doch auch eine gute Nachricht gab es: "Der Bereich Mühlgasse bis Ortsende Richtung Mönchzell wird der erste abgeschlossene Abschnitt."

Eigentlich belaufe sich die Summe der Nachträge sogar auf rund 125.000 Euro, rechnete der Bauingenieur vor. Aber durch den Wegfall von Leistungen beziehungsweise eine geänderte Bauausführung würden wiederum Kosten wegfallen, wobei unter dem Strich eben jene 56.000 Euro Mehrkosten bleiben, die sich maximal auf 73.000 Euro erhöhen könnten. Bergmeier bezifferte die neue Gesamtsumme für die Sanierung der Luisenstraße mit 1,42 Millionen Euro.

Auch die Gründe für die Mehrkosten konnte der Bauingenieur plausibel darlegen. So zum Beispiel bei der Kanalisation, wo eine Innensanierung aufgrund des Profils zum Teil nicht möglich ist. Kostenpunkt: rund 37.000 Euro. Oder die Erschwerniszulage bei der Wasserleitung. Kostenpunkt: rund 23.000 Euro. Und auch beim Straßenbau selbst sei man auf Bedingungen gestoßen, welche die Kosten um etwa 8500 Euro steigen lassen.

Der Gemeinderat segnete die Mehrkosten einstimmig ab. Clemens Heck (CDU) beschäftigte aber noch ein anderes Thema: "Es gibt immer wieder Helden, die die Absperrungen umfahren." Sogar eine ganze Fußballmannschaft sei schon bei dieser Verkehrswidrigkeit beobachtet worden. "Nicht aus Meckesheim", schob Heck eilig hinterher.

Und auch an die Raser appellierte der CDU-Mann, doch bitte etwas rücksichtsvoller zu fahren. Einen Appell, den Bürgermeister Maik Brandt unterstützte. Was das Umfahren der Sperren angehe, so könnten die Schilder nicht deutlicher zum Ausdruck bringen, dass die Durchfahrt verboten ist. Doch immerhin: "Wir sind froh, dass wir die Umleitungen im Griff haben", betonte Brandt.