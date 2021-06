Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Mehrere nicht aufschiebbare Bauanträge sorgten dafür, dass es mit der angedachten Corona-konformen "Entschlankung" der Gemeinderatssitzung beim jüngsten Treffen der Bürgervertreter nicht so ganz klappte. Doch aufgrund der Dimensionen des einen oder anderen Bauvorhabens war eine tiefer gehende Diskussion unerlässlich. Folgende Bauangelegenheiten standen auf der Agenda:

In der Industriestraße 23 in Bahnhofsnähe soll ein Mehrfamilienhaus mit Sammelgarage und Stellplätzen neu gebaut werden. Aktuell steht im vorderen Teil des Grundstücks bereits ein Dreifamilienhaus. Im rückwärtigen Bereich sollen auf einer Gebäude-Grundfläche von 460 Quadratmetern 13 weitere Wohneinheiten hinzukommen. Das Gebäude, so erklärte Bauamtsleiter Andreas Fritz, sei barrierefrei geplant, die drei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss sollen über eine Treppe sowie einen Aufzug erschlossen werden. Einen Keller werde es nicht geben.

Gunter Dörzbach (CDU) bezeichnete das geplante Haus als einen "Riesenklotz", meinte aber, da es sich um einen rückwärtigen Bereich handele, könne zugestimmt werden. Kritisch sah er es, dass nur ein Stellplatz pro Wohneinheit geplant sei. Sein Vorschlag lautete: bis 50 Quadratmeter Wohnfläche ein Stellplatz, ab 50 Quadratmeter zwei Stellplätze. Das selbe Thema beschäftigte auch Jürgen Köttig (MuM), der zudem betonte, es müsse bezahlbarer Wohnraum sein. Denn, so erkannte Michael Emmerling (M2): "Wohnraum ist gefragt." In puncto Parkplätzen merkte Hans-Jürgen Moos (SPD) an, dass die barrierefreie Erschließung und der Aufzug darauf hindeuten könnten, dass eher Senioren einziehen, zum Teil vielleicht ohne Autos. Bürgermeister Brandt kürzte die Diskussion ab, indem er anmerkte, dass es keine Stellplatz-Satzung gebe. "Wir können es nur anregen." Die Entscheidung über die Zahl der Parkplätze liege beim Baurechtsamt. Das Gremium stimmte der Bauvoranfrage unter dieser Prämisse einstimmig zu.

In der Schulstraße 18 sind ein Umbau und eine Erweiterung hin zu einem Dreifamilienhaus mit Garage angedacht. Aktuell besteht bereits ein Zweifamilienwohnhaus. Die Lagerfläche im Erdgeschoss soll für Wohnzwecke umgenutzt werden. Der Anbau überschreitet laut Bauamtsleiter Fritz die "fiktive vordere Baugrenze" um 6,50 Meter. Dies, so fand Jürgen Köttig, sei allerdings "unproblematisch" und auch Hans-Jürgen Moos kam zu dem Schluss: "Die Gauben sind kein Problem, da sie von der Straße aus nicht zu sehen sind." Der Ratsbeschluss fiel auch hier einstimmig positiv aus.

In der Zuzenhäuser Straße 2 plant die Aral-Tankstelle die Umsetzung eines "Rewe to go"-Konzepts. Es gehe, erklärte Fritz, hauptsächlich um einen Austausch des Mobiliars, die Größe der Verkaufsfläche ändere sich nicht. Werbeschilder im Innen- und Außenbereich sollen entsprechend angepasst werden. Neu geplant sind Stehtische mit Verzehrmöglichkeit, was Jürgen Köttig dazu animierte, darauf hinzuweisen, dass "auch bei kurzem Verzehr bitte auf dem Tankstellengelände geparkt werden soll". Das grüne Licht für das geplante Konzept gab es einhellig.

In der Industriestraße 8 an der Grenze Richtung Bahnlinie sollen einem bereits bestehenden Garagenpark vier weitere Garagen hinzugefügt werden. Es handelt sich Bauamtsleiter Fritz zufolge um Fertiggaragen mit Maßen von jeweils drei auf sechs Meter. Der Gemeinderat erteilte einstimmig sein Einverständnis.

In der St. Martinstraße 16+18 wurde ein Baugenehmigungsverfahren für den Neubau eines Zweifamilienhauses mit Garage und Carport gestellt. Da dies der Innenverdichtung diene, könne man das nur begrüßen, tat Gunter Dörzbach seine Meinung kund. Seine Ratskollegen sahen das genauso, die Zustimmung war somit erteilt.