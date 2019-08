Meckesheim. (bmi) Es gibt da ein geflügeltes Wort unter Feuerwehrleuten. Dieses lautet: "Der Piepser geht immer dann, wenn man es gerade nicht braucht." Das sagt René Faul. Der Kommandant der Meckesheimer Feuerwehr kann ein aktuelles Beispiel anbringen: Während der Hochzeitsfeier der Kameradin Kathrin Schmitt am Samstagnachmittag ging gegen 15 Uhr der Alarm los.

Im E-Werk in der Bahnhofstraße hatte es eine kleine Explosion gegeben. Ein Kondensator war geplatzt. Öl lief aus und haftete auf einer Rasenfläche. "Etwa 20 bis 25 Liter Flüssigkeit waren ausgetreten und teilweise schon im Erdreich versickert", erzählte Faul. Die etwa 30 Meter entfernte Elsenz war nicht betroffen, das Umspannwerk und die Stromversorgung zu keiner Zeit gefährdet, wie ein Sprecher des Stromversorgers Netze BW berichtete. Der kontaminierte Boden ist noch auf dem Gelände zwischengelagert. Das Material werde nun beprobt und danach entschieden, wie und wo es deponiert wird.

Zusammen mit elf Kollegen sicherte René Faul die Unfallstelle ab und informierte das Wasserrechtsamt. Die Umweltbehörde ordnete das Ausbaggern des kontaminierten Bereiches an. Für zehn Einsatzkräfte bedeutete das um 16 Uhr Feierabend - und ab zur Hochzeit. Nicht so für Einsatzleiter Faul. Mit einem weiteren Kollegen begleitete er bis 22.30 Uhr die Baggerarbeiten. "Das ist eben Feuerwehralltag", hielt sich sein Ärger in Grenzen. Und immerhin reichte es später noch für eine "Worscht" und den Besuch der Hochzeitsfeier im Feuerwehrhaus.